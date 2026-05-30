Das Weiße Haus hat eine neue Seite freigeschaltet, die auf den ersten Blick wie eine Ufo-Enthüllung aussieht. Die Adresse lautet aliens.gov, der Titel: „Aliens“. Dazu kommen Worte wie „declassified“, „top secret“, „they walk among us“ und eine Inszenierung, die bewusst an Regierungsakten über Außerirdische erinnert. Genau darauf sprang auch The Gateway Pundit an: „Gotcha“ – Trump habe Amerika mit „new aliens“ getrollt.

Der Witz liegt in der Doppeldeutigkeit. Im Englischen bedeutet „alien“ nicht nur Außerirdischer, sondern auch Ausländer oder, im juristischen Sprachgebrauch, ausländische Person. Die Seite baut erst die Ufo-Erwartung auf und löst dann politisch auf: Diese „Aliens“ seien keine kleinen grünen Männchen, sondern Millionen illegaler Migranten, die unter dem Schutz der Nacht ins Land gekommen seien. Dazu verweist die Seite auf eine ICE-Tip-Line und auf Trumps Grenz- und Abschiebungspolitik.

Das ist politisches Internet-Theater im typischen Trump-Stil: grob, direkt, meme-fähig und darauf ausgelegt, Gegner zur Empörung zu treiben. Während klassische Regierungskommunikation möglichst glatt, neutral und bürokratisch klingen will, setzt das Weiße Haus hier auf eine Kampagnenseite, die wie ein viraler Köder funktioniert. Erst klicken Ufo-Fans, dann landen sie mitten in der Migrationsbotschaft.

Interessant ist weniger, ob man diese Art der Kommunikation geschmackvoll findet. Interessant ist, dass sie funktioniert. Die Trump-Regierung versteht die Logik des Netzes besser als viele europäische Amtsstuben: Überschrift, Pointe, Feindbild, Weiterleitung. Eine staatliche Website wird nicht nur Informationsangebot, sondern politisches Meme. Aus Verwaltung wird Propaganda im Direktformat.

Inhaltlich bleibt der Kern hart. Die Seite spricht nicht vorsichtig von irregulärer Migration, sondern von „illegals“, von Invasion und von Abschiebung. Sie setzt nicht auf sozialpädagogische Erklärtexte, sondern auf eine klare Freund-Feind-Erzählung: Die Wahrheit sei vertuscht worden, Trump habe sie ausgesprochen, nun werde das Land gesichert. Das ist genau die Sprache, die seine Anhänger hören wollen und seine Gegner zuverlässig auf die Palme bringt.

Für deutsche Leser ist der Vorgang trotzdem lehrreich. Während hierzulande jede Behördenkampagne durch Sprachregelungen, Sensibilitäten und Gremien geschleust wird, zeigt Washington, wie aggressiv Regierungskommunikation im digitalen Zeitalter werden kann. Die Grenze zwischen offizieller Information, Wahlkampf, Satire und Trollerei verschwimmt. Der Staat spricht nicht mehr nur im Amtsblatt. Er spricht im Meme.

Dass ausgerechnet eine Ufo-Ästhetik dafür genutzt wird, ist kein Zufall. Seit Jahren ziehen Aktenfreigaben, Pentagon-Videos und UAP-Debatten ein riesiges Publikum an. aliens.gov kapert diese Erwartung und dreht sie in Richtung Migrationspolitik. Wer auf außerirdische Enthüllungen hoffte, bekommt am Ende die Botschaft: Die wirklichen „Aliens“ seien an der Grenze zu finden.

Man kann das billig nennen. Man kann es zynisch nennen. Aber es zeigt, wie der politische Kampf heute geführt wird: nicht nur mit Programmen, sondern mit Frames, Wortspielen und Klickfallen. Trump hat verstanden, dass Aufmerksamkeit die erste Währung der Macht ist. Und mit aliens.gov hat sein Weißes Haus wieder einmal bewiesen, dass es diese Währung brutal effizient einsetzt.

Quellen