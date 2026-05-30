Wie RTN berichtet, sorgt ein neuer Transparenzbericht des europäischen Berufungszentrums für Aufsehen. Das sogenannte „Appeals Centre Europe“, das im Rahmen des EU-„Digital Services Act“ (DSA) Streitfälle zwischen Nutzern und Plattformen wie Meta, TikTok oder YouTube prüfen soll, legt massive Probleme bei der Durchsetzung offen.

Besonders brisant: In zahlreichen Fällen lieferten die Plattformen offenbar nicht einmal die notwendigen Inhalte oder Informationen, damit eine unabhängige Prüfung überhaupt möglich war. Laut den veröffentlichten Daten mussten viele Entscheidungen deshalb zugunsten der betroffenen Nutzer ausfallen, weil die Plattformen ihrer Mitwirkungspflicht schlicht nicht nachkamen.

Der DSA wird von der EU als Instrument gegen Hassrede, Desinformation und illegale Inhalte verkauft. Kritiker warnen dagegen seit Jahren vor einem Bürokratie-Monster, das immer stärker in die Meinungsfreiheit eingreift. Tatsächlich zeigen erste Zahlen aus den Berufungsverfahren, dass zahlreiche Löschungen und Sperrungen offenbar fehlerhaft oder zumindest schlecht begründet waren. So wurden laut Berichten mehr als drei Viertel der angefochtenen Moderationsentscheidungen großer Plattformen aufgehoben oder korrigiert.

Hinzu kommt ein weiteres Problem: Viele Nutzer erhalten von den Plattformen nur vage Standardbegründungen, warum Beiträge entfernt oder Konten eingeschränkt wurden. Selbst Experten bemängeln inzwischen die mangelhafte Qualität dieser „Begründungen“, die eine faire Überprüfung erschweren.

Während Brüssel den DSA als Vorzeigeprojekt feiert, wächst international die Kritik. In den USA werfen Politiker und Bürgerrechtsgruppen der EU inzwischen offen vor, über den Umweg der Plattformregulierung weltweit Einfluss auf zulässige Meinungsäußerungen zu nehmen.

Der aktuelle Bericht zeigt vor allem eines: Wer immer mehr Zensurstrukturen aufbaut, schafft nicht automatisch mehr Gerechtigkeit. Wenn Plattformen selbst bei unabhängigen Prüfverfahren Informationen zurückhalten oder Entscheidungen nicht nachvollziehbar begründen können, stellt sich die Frage, wie viele Beiträge und Konten bislang zu Unrecht gelöscht oder gesperrt wurden. Die EU wollte mehr Transparenz schaffen – stattdessen legt der Bericht die Schwächen des gesamten Systems offen.