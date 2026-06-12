Polizei kesselt 67-jährigen Rentner ein – nur weil er die Deutschlandfahne trägt!

Berlin, 12. Juni 2026. Ein friedlicher Spaziergang wird zum Albtraum. Ein 67-jähriger Deutscher trägt stolz seine schwarz-rot-goldene Fahne an einem 2,5-Meter-Stab durch die Hauptstadt. Plötzlich stürzen sich fünf bis sechs voll bepackte Polizisten auf ihn, kreisen ihn ein wie einen Schwerverbrecher. Die Fahne soll sofort weg. Punkt.

„In meinem eigenen Land darf ich meine eigene Fahne nicht mehr zeigen?“

Genau das fragt der Rentner – und erntet nur Druck und Drohungen. Das Video von „Oje Deutschland“ geht viral. Über 580 Kommentare in Stunden: „Schämt euch!“, „Antifa in Uniform!“, „Feige gegen Deutsche, zahm bei Clans!“ Der Volkszorn kocht.

Zwei Klassen von Fahnen – eine bittere Realität

Während auf anderen Demos fremde Palästina-Fahnenmeere durch die Straßen ziehen, wird ein alter Deutscher mit der Bundesflagge wie ein Verbrecher behandelt. Das ist kein Zufall mehr, das ist System. Die eigene Nationalfahne gilt als Provokation, alles andere wird durchgewunken.

Dabei sagt das Bundesinnenministerium selbst klipp und klar: Die schwarz-rot-goldene Fahne ohne Adler darf jeder Bürger jederzeit und überall tragen. Grundgesetz Artikel 2 und 5 schützen das ausdrücklich. Doch in Berlin zählt nur noch die grün-linke Ideologie.

Verrat am eigenen Eid?

Jeder Polizist schwört, dem deutschen Volk und dem Grundgesetz zu dienen. Stattdessen trampeln sie genau auf diesem Symbol herum. Statt echte Kriminalität zu bekämpfen, machen sie Jagd auf Rentner mit Fahnen. Das ist keine Polizei mehr – das ist politische Gesinnungspolizei im Dienste einer selbsthassenden Regierung.

Das Vertrauen in den Staat zerbricht gerade live. Wenn normale Bürger, die ihr Land lieben, wie Feinde behandelt werden, dann hat dieser Staat sein eigenes Volk zum Feind erklärt.

Wann wacht dieses Land endlich auf?

Dieser Vorfall ist kein Einzelfall. Er ist das traurige Symbol eines Landes, das sich selbst abschafft. Ein Land, in dem man sich für seine eigene Fahne schämen soll, während die Regierung weiter von „Zusammenhalt“ faselt.

Der Rentner hat mehr Rückgrat gezeigt als die meisten im Bundestag. Er hat einfach nur seine Fahne getragen.

Und dafür wird er vom eigenen Staat fertiggemacht.

Dieser Wahnsinn muss endlich aufhören.