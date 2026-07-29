Der Ausbau des Überwachungsstaates: Gesetze, Gesichtserkennung und Datenspeicherung

Stand: 29. Juli 2026. Gesichtserkennung im Internet, Speicherung von IP-Adressen, Quellen-TKÜ, Handy-Ortung und digitale Identitäten werden meist als getrennte Vorhaben präsentiert. Zusammengenommen entsteht jedoch eine immer dichtere Infrastruktur staatlicher Kontrolle. Diese Übersicht dokumentiert die wichtigsten Gesetze, Pläne und technischen Systeme.

Die Bundesregierung will dem Bundeskriminalamt neue digitale Ermittlungsbefugnisse geben. Dazu gehören biometrische Recherchen nach Gesichtern im Internet und die vorsorgliche Sicherung von Verbindungsdaten. F-NEWS hat die geplanten Kompetenzen im Beitrag über biometrische Suche und Verkehrsdaten zusammengefasst.

Parallel kehrt die Vorratsdatenspeicherung in neuer Form zurück. IP-Adressen gewöhnlicher Internetnutzer sollen über längere Zeiträume gespeichert und bei Bedarf Behörden zugänglich gemacht werden. Der F-NEWS-Bericht „Vorratsdatenspeicherung 2.0?“ zeigt, warum eine unterschiedslose Speicherung nicht nur Verdächtige, sondern die gesamte Bevölkerung erfasst.

Weitere Pläne betreffen die Bundespolizei. Drohnen, Quellen-TKÜ und Handy-Ortung sollen das Instrumentarium erweitern. Quellen-TKÜ bedeutet, dass Kommunikation bereits auf einem Endgerät erfasst werden kann, bevor eine Verschlüsselung greift oder nachdem sie entschlüsselt wurde. F-NEWS dokumentierte die neuen Überwachungsbefugnisse der Bundespolizei.

Besonders weit reicht die Live-Gesichtserkennung. Kamerabilder können dabei automatisiert mit Datenbanken abgeglichen werden. Was mit der Suche nach einzelnen Gefährdern beginnt, schafft technisch die Möglichkeit, Bewegungen im öffentlichen Raum massenhaft zu erfassen. Der Beitrag „Live-Gesichtserkennung und KI“ ordnet die politischen Pläne ein.

Auf europäischer Ebene bleibt die Chatkontrolle ein Dauerthema. Unter dem Schlagwort Kinderschutz wird seit Jahren versucht, private Kommunikation automatisiert durchsuchen zu lassen. Auch wenn einzelne Varianten scheitern oder abgeschwächt werden, bleibt die technische und politische Tür offen. F-NEWS berichtete über die Verlängerung der Chatkontrolle bis 2027.

Hinzu kommen digitale Identitäten. Die EU-Wallet soll Ausweise, Nachweise und weitere persönliche Dokumente auf dem Smartphone bündeln. Gleichzeitig sollen biometrische Passfotos integriert werden können, während echte Pseudonyme geschwächt werden. Der Komfort ist real, doch ebenso real ist die Gefahr einer Infrastruktur, in der Identität, Kommunikation, Zahlungen und Behördenzugänge technisch zusammenwachsen.

Die einzelnen Maßnahmen werden regelmäßig mit Terrorabwehr, Kindeswohl, Betrugsbekämpfung oder Verwaltungsvereinfachung begründet. Diese Ziele schließen Missbrauchsrisiken jedoch nicht aus. Einmal aufgebaute Systeme lassen sich später leichter auf weitere Delikte, Personengruppen oder politische Lagen ausweiten. Entscheidend ist deshalb nicht nur, wofür eine Befugnis heute gedacht ist, sondern was ihre Technik morgen ermöglicht.

Diese Seite wird aktualisiert, wenn neue Gesetzentwürfe, Verordnungen, Gerichtsentscheidungen oder technische Systeme hinzukommen. Der Ausbau des Überwachungsstaates geschieht selten mit einem einzigen großen Gesetz. Er wächst Baustein für Baustein, bis aus vielen angeblich begrenzten Ausnahmen eine nahezu lückenlose Kontrollarchitektur geworden ist.