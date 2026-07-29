Deutschlands Autoindustrie in der Krise: Stellenabbau, Gewinneinbruch und verlorene Märkte

Stand: 29. Juli 2026. Deutschlands Autoindustrie steckt nicht in einer vorübergehenden Delle. Gewinne brechen ein, Hersteller streichen Tausende Stellen, Zulieferer geraten in die Insolvenz und auf dem wichtigsten Wachstumsmarkt China verlieren deutsche Marken den Anschluss. Diese Übersicht bündelt die wichtigsten Entwicklungen und wird fortlaufend aktualisiert.

Bei BMW sollen weltweit rund 8.000 Stellen wegfallen. Mehr als die Hälfte der Beschäftigten arbeitet in Deutschland, weshalb der Abbau auch hierzulande spürbar werden dürfte. F-NEWS berichtete ausführlich über den angekündigten Stellenabbau bei BMW. Der Fall steht nicht allein, sondern reiht sich in eine Serie von Sparprogrammen ein, die inzwischen nahezu die gesamte Branche erfasst.

Auch Mercedes bekommt den Abschwung mit voller Wucht zu spüren. Der Gewinn der Pkw-Sparte sank zuletzt um 26 Prozent. Schwächere Geschäfte in China, hohe Kosten und der Druck zum technologischen Umbau belasten den Konzern gleichzeitig. Der Gewinneinbruch bei Mercedes zeigt, dass selbst die lange hochprofitable Oberklasse keine Schutzmauer mehr bietet.

Hinzu kommt ein strategisches Problem: China baut seine eigene Autoindustrie in enormem Tempo aus und drängt mit immer größeren Stückzahlen auf die Weltmärkte. Im Juli meldete F-NEWS, dass China erstmals eine Million Autos in einem Monat exportierte. Deutsche Hersteller verlieren währenddessen Marktanteile im chinesischen Geschäft, auf dem viele ihrer früheren Wachstumsversprechen beruhten.

Die Krise trifft nicht nur die großen Markennamen. Wenn ein Werk weniger produziert oder schließt, verlieren Werkzeugbauer, Gießereien, Logistiker, Werkstätten und regionale Dienstleister Aufträge. Der insolvente Zulieferer Jaeger aus Friedberg mit rund 1.000 betroffenen Arbeitsplätzen war ein frühes Warnsignal. Solche Fälle zeigen, wie schnell sich Probleme eines Herstellers durch die gesamte Lieferkette fressen.

Eine Fraunhofer-Prognose zeichnet ein noch düstereres Bild. Bis 2040 könnten in Europas Automobilproduktion 726.000 Arbeitsplätze verschwinden, schon bis 2030 sollen 375.000 Stellen gefährdet sein. Meinrad Müller ordnete diese Zahlen in seinem Beitrag „Bis 2040 726.000 Autojobs weg“ ein. Hinter jedem direkt betroffenen Industriearbeitsplatz stehen weitere Existenzen in der Region.

Politisch wird der Niedergang als Transformation verkauft. Tatsächlich treffen hohe Energiepreise, CO2-Abgaben, wachsende Regulierung, das geplante Verbrenner-Aus und eine mit Milliarden erzwungene Umstellung auf Elektromobilität auf einen Markt, dessen Entwicklung sich nicht an Berliner oder Brüsseler Zeitpläne hält. Elektroautos legen bei den Zulassungen zwar zu, doch der Verbrenner bleibt weiterhin ein zentraler Teil des Marktes. Die einseitige politische Festlegung erhöht daher das wirtschaftliche Risiko.

Zusätzlich geraten deutsche Hersteller zwischen die industriepolitischen Fronten der USA und Chinas. Mercedes könnte wegen chinesischer Beteiligungen langfristig sogar Probleme auf dem US-Markt bekommen. F-NEWS dokumentierte, warum ein amerikanisches Verkaufsverbot für Mercedes näher rückt. Was jahrelang als globale Vernetzung gefeiert wurde, wird in einer Welt neuer Handelsblöcke plötzlich zur Belastung.

Diese Seite wird ergänzt, sobald Hersteller neue Zahlen, Sparprogramme, Werksschließungen oder Stellenstreichungen melden. Die entscheidende Frage lautet nicht mehr, ob die deutsche Autoindustrie Arbeitsplätze verliert. Entscheidend ist, wie viel industrielle Substanz noch verschwinden muss, bevor Berlin und Brüssel ihre Politik nicht länger als Erfolgsgeschichte verkaufen können.