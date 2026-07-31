Wettermanipulation, Chemtrails und Geoengineering: Was „offiziell“ belegt ist und was offen bleibt

Wettermanipulation, Chemtrails und Geoengineering werden häufig in einen Topf geworfen. Tatsächlich bezeichnen die Begriffe sehr unterschiedliche Dinge: Wettermodifikation wird seit Jahrzehnten praktisch eingesetzt, Geoengineering umfasst überwiegend vorgeschlagene Eingriffe in das globale Klimasystem, und für ein geheimes flächendeckendes Chemtrail-Programm gibt es bislang keinen belastbaren Nachweis.

Die Weltorganisation für Meteorologie definiert Wettermodifikation als absichtlichen Eingriff in die Atmosphäre, um lokale Wetterbedingungen zu beeinflussen. Das bekannteste Verfahren ist Cloud Seeding. Dabei werden Partikel wie Silberjodid oder Salze in geeignete Wolken eingebracht, um Regen oder Schnee zu fördern, Nebel aufzulösen oder Hagel zu vermindern. Nach Angaben der Weltorganisation für Meteorologie bestehen operative Programme in mehr als 50 Staaten.

Die Wirkung ist begrenzt und stark von vorhandenen Wolken, Temperatur und Feuchtigkeit abhängig. Die WMO sieht belastbare Fortschritte vor allem bei bestimmten winterlichen Gebirgswolken. Für die Veränderung von Tornados, Hurrikanen, Blitzen oder Überschwemmungen gibt es keine nachgewiesenen Verfahren. Wolken können nicht aus heiterem Himmel erzeugt und große Wettersysteme nicht beliebig gesteuert werden.

Auch in Deutschland ist Wetterbeeinflussung kein rein theoretisches Thema. Hagelflieger werden regional eingesetzt, Genehmigungen sind grundsätzlich möglich. Eine zentrale öffentliche Erfassung aller Einsätze, verwendeten Stoffe und möglichen Folgewirkungen gibt es jedoch nicht. F-News hat diese Lücke im Beitrag „Wettermanipulation ohne Transparenz: Bundesregierung plant keine Meldepflicht“ dokumentiert.

Geoengineering geht wesentlich weiter. Darunter fallen geplante großskalige Eingriffe in das Klimasystem. Ein Teil zielt auf die Entfernung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Der umstrittenere Bereich ist die Solar Radiation Modification: Durch stratosphärische Aerosole, aufgehellte Meereswolken oder andere Verfahren soll mehr Sonnenlicht reflektiert und die Erde gekühlt werden.

Ein großflächiger Einsatz findet in Europa bislang nicht statt. Geforscht wird jedoch an Wirkung, Risiken und Regeln. Die EU hat entsprechende Forschungsprogramme finanziert. Ihre wissenschaftlichen Berater empfahlen 2024 ein europaweites Moratorium für den Einsatz, nicht aber für eng kontrollierte Forschung. Der Rat der Europäischen Union forderte 2026 ebenfalls ein Moratorium für den Einsatz solarer Geoengineering-Technologien und eine internationale Regulierung. Das Europäische Parlament veröffentlichte dazu im Mai 2026 eine Übersicht über mögliche Regeln für die Forschung.

Die Risiken reichen von veränderten Niederschlagsmustern und Schäden für Ökosysteme bis zu geopolitischen Konflikten. Wer entscheidet über die Zieltemperatur? Wer haftet, wenn eine Region trockener wird? Was geschieht, wenn ein Staat eigenmächtig handelt oder ein begonnenes Kühlungsprogramm abrupt beendet wird? Für diese Fragen gibt es bislang kein belastbares internationales Regelwerk. Einen früheren Überblick über Projekte und politische Untätigkeit bietet das F-News-Dossier „Geo-Engineering 2026: Die Welt spritzt, Berlin schaut weg“.

Der Begriff Chemtrails bezeichnet dagegen die Behauptung, gewöhnliche Flugzeuge würden heimlich Chemikalien oder biologische Stoffe in großer Höhe versprühen. Der Deutsche Wetterdienst erklärt die sichtbaren Streifen als Kondensstreifen aus Eiskristallen. Sie entstehen, wenn Wasserdampf und Partikel aus Triebwerksabgasen in sehr kalter, feuchter Luft zusammentreffen. Je nach Luftfeuchtigkeit können sie rasch verschwinden oder sich über Stunden ausbreiten und cirrusartige Wolken bilden. Der DWD bestätigt die Chemtrail-Theorie nicht.

Dass die pauschale Chemtrail-Behauptung nicht belegt ist, bedeutet jedoch nicht, dass jeder Eingriff in Wetter und Atmosphäre erfunden wäre. Cloud Seeding ist Realität, militärische Wettermodifikation wurde historisch erprobt, Kondensstreifen beeinflussen die Wolkenbildung, und solares Geoengineering wird politisch und wissenschaftlich vorbereitet. Entscheidend ist deshalb die Trennung zwischen dokumentierten Programmen, laufender Forschung, geplanten Technologien und unbewiesenen Behauptungen.

Dieses Dossier wird ergänzt, sobald neue Gesetze, Experimente, Regierungsangaben oder belastbare wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen.