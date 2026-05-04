Geo-Engineering 2026: Die Welt spritzt, Berlin schaut weg

Während private Unternehmen Schwefelpartikel in die Stratosphäre ballern, chinesische Flugzeuge Wolken impfen und US-Startups „Kühlgutschriften“ verkaufen, teilt die Bundesregierung der Bevölkerung brav mit: Nichts zu sehen, bitte weitergehen. Auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion zum Stand des Geo-Engineerings in Deutschland antwortete die Bundesregierung laut Bundestagsdrucksache 21/2338 im Oktober 2025 sinngemäß: keine bekannten Aktivitäten, keine erhöhten Messwerte, kein Verbot geplant — und überhaupt sei Solar Radiation Management (SRM) „derzeit keine klimapolitische Option.“

Das klingt beruhigend. Es ist es nicht.

Denn während Berlin die Bevölkerung mit Verweisen auf alte Umweltbundesamt-Broschüren abspeist, hat sich international längst eine milliardenschwere Industrie etabliert, die systematisch an der Verdunkelung des Himmels arbeitet — ohne internationale Regulierung, ohne demokratisches Mandat und ohne Wissen der meisten Bürger.

Was international längst Realität ist

Die Finanzierung von Solar-Geo-Engineering, insbesondere der stratosphärischen Aerosolinjektion (SAI), ist 2025 auf fast das Dreifache angestiegen. Das US-israelische Startup Stardust Solutions hat für seine Feldversuche im Oktober 2025 60 Millionen US-Dollar Risikokapital eingesammelt — die größte je getätigte Finanzierungsrunde für ein SRM-Unternehmen. Zu den Investoren zählen ein Kapitalfonds mit engen Verbindungen zu israelischen Militär- und Geheimdienstbehörden sowie der frühere Google-Manager Chris Sacca. Ab 2026 plant das Unternehmen, seine eigenen Reflexionspartikel aus Flugzeugen in etwa 18 Kilometer Höhe abzusetzen. Die chemische Zusammensetzung dieser Partikel hält Stardust bis heute geheim.

Das Konkurrenzunternehmen Make Sunsets geht noch dreister vor: Es bläst Schwefeldioxid-Gas mittels Ballons in die Stratosphäre und verkauft dafür „Kühlgutschriften“. Über 124 Ballonstarts wurden bereits durchgeführt. Die US-Umweltbehörde EPA prüft nun ihre Befugnisse, diese Aktivitäten zu stoppen — ob bestehende Gesetze dafür ausreichen oder ob es neuer Befugnisse des Kongresses bedarf, ist laut EPA noch offen.

Der US-amerikanische Rechnungshof GAO stellte im März 2026 fest, dass mehrere private Unternehmen begonnen haben, Geo-Engineering-Methoden zu entwickeln und anzuwenden, ohne dass eine ausreichende staatliche Aufsicht existiert.

China: das größte Wettermanipulationsprogramm der Welt

Wer Staunen über westliche Experimente für übertrieben hält, möge einen Blick nach Osten werfen. China betreibt heute das weltgrößte Wettermanipulationsprogramm. Es beschäftigt über 37.000 Mitarbeiter, die regelmäßig Raketen und Flugzeuge zur Wolkenimpfung einsetzen. Bis 2025 sollte das System laut Staatsrat auf 5,5 Millionen Quadratkilometer ausgeweitet werden — eine Fläche, die größer ist als Indien.

Einer Studie zufolge sind nur wenige Staaten — allen voran die USA und China — in der Lage, vollständige SAI-Maßnahmen im Alleingang umzusetzen, was die Geopolitik in den Vordergrund rückt. Und genau das ist der Kern des Problems: Wenn ein Staat einseitig in das globale Klimasystem eingreift, trägt den Schaden möglicherweise jemand ganz anderes. Wenn ein Land erfährt, dass sein Nachbar das Wetter verändert, wird es versucht sein, ihm jede Dürre in die Schuhe zu schieben — so eine Analyse des Pariser Militärischen Forschungsinstituts IRSEM.

Berlin: Was nicht gemessen wird, existiert nicht

Die Bundesregierung versichert, ihr seien „keine erhöhten Konzentrationen von Aluminium, Barium oder Strontium“ in Luftmessdaten bekannt — und plant auch keine neuen flächendeckenden Messprogramme. Kurz gesagt: Berlin wiegt die Bevölkerung in Sicherheit, während international längst über Risiken, Kontrolllücken und mögliche geheime Anwendungen gestritten wird, wie Opposition24 zusammenfasst.

Auf die Frage, ob ein Verbot nach dem Vorbild amerikanischer Bundesstaaten geplant sei, folgte ebenfalls ein klares Nein. In den USA haben allein in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 über 16 Bundesstaaten Gesetzentwürfe zur Regulierung oder zum Verbot von Solar-Geo-Engineering eingebracht. Tennessee verabschiedete bereits 2024 ein entsprechendes Gesetz. Deutschland: kein Verbot, keine Messprogramme, kein Problem.

Die AfD-Anfrage wollte auch wissen, welche staatlichen Stellen für die Genehmigung und Überwachung von Geo-Engineering zuständig seien. Die Antwort der Bundesregierung verwies schlicht auf die vorangegangene Antwort: Es gibt keine bekannten Aktivitäten, also auch keine zuständige Behörde. Ein klassisches Behörden-Perpetuum-mobile: Weil man nichts überwacht, findet man nichts — und weil man nichts findet, braucht man auch niemanden, der überwacht.

Was Millionen täglich sehen

Wer mittags in den Himmel schaut, kennt das Bild: Ein strahlend blauer Himmel wird innerhalb weniger Stunden von einem dichten Geflecht weißer Streifen überzogen, die sich langsam ausbreiten, verbreitern und schließlich zu einer gleichmäßigen Schleierbewölkung verschmelzen — die Sonne verschwindet, die Temperatur sinkt spürbar. Normale Kondensstreifen, so die Lehrbucherklärung, lösen sich innerhalb von Sekunden bis wenigen Minuten auf. Was Bürger in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz seit Jahren fotografieren und dokumentieren, verhält sich anders: Die Streifen persistieren über Stunden, driften auseinander und verändern messbar den Charakter des Himmels. Die Bundesregierung erklärt das mit atmosphärischen Feuchtigkeitsbedingungen — und verweist darauf, dass keine erhöhten Schadstoffwerte gemessen wurden. Was sie nicht erklärt: warum sie gar keine systematischen Messprogramme auflegt, um diese Frage überhaupt belastbar beantworten zu können.

Wer glaubt noch, dass nichts passiert?

Stratosphärische Aerosolinjektion ist kein Verschwörungstheorem mehr. Es gibt kein internationales Regelwerk, das Solar-Geo-Engineering-Forschung, Experimente oder Einsätze regelt. Milliardenschwere Fonds, staatlich finanzierte Forschungsprogramme in Großbritannien, USA und Australien sowie kommerzielle Startups operieren in einem rechtlichen Vakuum — und das offen, dokumentiert, mit Pressemitteilungen.

Die Frage ist längst nicht mehr, ob Wetterbeeinflussung stattfindet. Sie findet statt. Die Frage ist, wer das kontrolliert, wer die Risiken trägt — und warum ausgerechnet die Bundesregierung so auffällig desinteressiert wirkt.

Quellen: