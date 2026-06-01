Der schwedische Reichstag hat am 26. Mai 2026 den Weg für KI-gestützte Gesichtserkennung in Echtzeit freigemacht. Wie der Riksdag mitteilt, darf die Polizei ab dem 1. Juli 2026 in bestimmten Fällen künstliche Intelligenz einsetzen, um Personen in laufenden Kamerabildern zu finden oder zu identifizieren. Das klingt nach enger Ausnahme. Es ist aber ein politischer Dammbruch.

Offiziell geht es um Entführungen, Menschenhandel, vermisste Personen, akute Gefahr für Leib und Leben sowie schwere Straftaten, bei denen mindestens vier Jahre Haft im Strafrahmen stehen. Außerdem darf die Technik bei bereits verurteilten Personen eingesetzt werden, wenn es um die Vollstreckung der Strafe geht. Die Nutzung soll verhältnismäßig sein und grundsätzlich eine Genehmigung durch Staatsanwaltschaft oder Gericht erfordern.

Der entscheidende Satz steckt in der Ausnahme: In dringenden Fällen kann die Polizei die Echtzeit-Erkennung zunächst ohne Genehmigung starten. Der Antrag muss dann binnen 24 Stunden nachgereicht werden. Genau dort beginnt die Praxis. Was heute als Notfallfenster verkauft wird, ist morgen die Routine, die mit Personalmangel, Terrorgefahr, Bandenkriminalität oder Großveranstaltungen begründet wird.

Auch Biometric Update ordnet den Beschluss als deutliche Ausweitung biometrischer Überwachungsbefugnisse ein. Schweden stellt sich damit in eine Reihe europäischer Staaten, die Gesichtserkennung nicht mehr nur nachträglich in Ermittlungen nutzen wollen, sondern live im öffentlichen Raum. Der Bürger läuft nicht mehr nur an einer Kamera vorbei. Er läuft durch einen Abgleich.

Die Befürworter verweisen auf schwere Kriminalität und Opferrettung. Das ist die stärkste denkbare Verpackung. Niemand will, dass ein entführtes Kind nicht gefunden wird, weil Technik verboten ist. Aber Machtinstrumente werden selten mit ihrem späteren Alltagsgebrauch eingeführt. Sie kommen mit den Extremfällen, werden gesetzlich eingerahmt, technisch beschafft, organisatorisch eingelernt und anschließend ausgeweitet.

Die eigentliche Botschaft lautet: Der öffentliche Raum wird maschinenlesbar. Wer sich bewegt, wird potenziell erfasst, verglichen, gewichtet und aussortiert. Nicht weil er etwas getan hat, sondern weil sein Gesicht in ein System passt, das der Staat nun in Echtzeit betreiben darf. Damit verschiebt sich das Verhältnis zwischen Bürger und Behörde. Früher musste der Staat einen konkreten Verdacht begründen. Künftig kann er den Raum scannen und den Verdacht technisch suchen lassen.

Der EU-AI-Act wird dabei nicht zum Schutzschild gegen diese Entwicklung, sondern zur Bedienungsanleitung. Er verbietet solche Systeme nicht absolut, sondern lässt eng definierte Ausnahmen für Strafverfolgung zu. Staaten, die diese Tür politisch öffnen wollen, können sie öffnen. Schweden zeigt nun, wie das aussieht: ein Gesetz, ein Katalog schwerer Fälle, ein Genehmigungsvorbehalt, eine Eilkompetenz. Fertig ist der rechtlich lackierte Kontrollraum.

Für Deutschland ist der Blick nach Norden deshalb mehr als eine Auslandsnotiz. Auch hier sind Kameras, biometrische Datenbanken, digitale Identität, KI-Auswertung und Sicherheitsrhetorik längst vorhanden. Was noch fehlt, ist oft nur die saubere politische Formulierung, mit der aus technischer Möglichkeit staatliche Normalität wird.

Schweden verkauft die KI-Kamera als Werkzeug für den Ausnahmefall. Europa sollte genau hinschauen. Denn Überwachung beginnt selten mit dem Satz: Wir wollen alle beobachten. Sie beginnt mit dem Satz: Nur diesmal, nur für die Schlimmsten, nur wenn es wirklich nötig ist.