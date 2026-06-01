Ein Amtsgericht in Reutlingen hat der polizeilichen Gesichtserkennung eine deutliche Grenze gezogen. Wie heise online berichtet, lehnte das Gericht einen Haftbefehl ab, weil der dringende Tatverdacht maßgeblich auf einem Treffer einer Gesichtserkennungssoftware beruhte. Der Fall zeigt: Ein Algorithmus kann einen Verdacht liefern. Er ersetzt aber keine gerichtsfeste Beweisführung.

Der Beschluss des AG Reutlingen vom 11. Februar 2026 betrifft einen mutmaßlichen räuberischen Diebstahl in einem Drogeriemarkt. Nach der Auswertung von Videomaterial wurde eine polizeiliche Gesichtserkennungsrecherche veranlasst. Diese soll auf einen polizeilich bekannten Mann gezeigt haben. Die Staatsanwaltschaft wollte daraufhin einen Haftbefehl. Der Richter machte nicht mit.

Der Kern des Beschlusses ist brisant: Die Funktionsweise der Software, der Algorithmus, die Referenzdaten, Qualitätsparameter und Fehlerraten waren nach Darstellung des Gerichts nicht nachvollziehbar dokumentiert. Die bloße Mitteilung, es sei eine verbesserte Software eingesetzt worden, genügte nicht. Wer Untersuchungshaft beantragt, kann sich nicht hinter einem technischen Treffer verstecken, dessen Entstehung niemand sauber auf den Tisch legt.

Das ist mehr als ein einzelner Ladendiebstahl-Fall. Es ist ein Angriff auf den neuen Behördenreflex: Computer sagt Treffer, also muss der Mensch passen. Genau diese Logik ist gefährlich. Gesichtserkennung klingt nach mathematischer Präzision, arbeitet aber mit Bildqualität, Trainingsdaten, Vergleichsdatenbanken, Wahrscheinlichkeiten und Schwellenwerten. Wenn diese Faktoren nicht offengelegt werden, wird der Beschuldigte zum Objekt einer Blackbox.

Das Gericht bemängelte laut den veröffentlichten Entscheidungsgründen außerdem, dass klassische Ermittlungsarbeit fehlte oder zu dünn blieb. Keine tragfähige unabhängige Identifizierung, keine Wahllichtbildvorlage mit den Zeuginnen, keine objektive Spur, keine ausreichende sachverständige Absicherung. Ausgerechnet dort, wo ein massiver Grundrechtseingriff droht, sollte ein KI-Hinweis offenbar den Weg abkürzen.

Für die Sicherheitsbehörden ist das unbequem. Das BKA beschreibt Gesichtserkennung als kriminaltechnisches Instrument zur Identifizierung unbekannter Personen. In der Praxis wächst der Apparat jedoch in eine Richtung, in der immer mehr Bildmaterial, Datenbanken und KI-Auswertung zusammengeführt werden. Was gestern Hilfsmittel war, wird morgen Standardspur.

Genau deshalb passt der Reutlinger Beschluss zum Blick nach Schweden. Dort darf die Polizei ab Juli 2026 KI-gestützte Gesichtserkennung in Echtzeit nutzen. In Deutschland bremst ein Richter noch einen Haftbefehl, wenn der Staat seinen Algorithmus nicht erklären kann. Aber wie lange bleibt das so, wenn die Technik weiter ausgerollt, die Behördenpraxis eingeübt und der politische Druck mit jedem Sicherheitsfall erhöht wird?

Steter Tropfen höhlt auch hier den Stein. Erst heißt es: nur als Ermittlungsansatz. Dann: nur bei schweren Straftaten. Dann: nur mit Richtervorbehalt. Dann: nur in Eilfällen ohne vorherige Genehmigung. Am Ende steht ein System, in dem der Bürger erklären muss, warum die Maschine falsch liegt, während der Staat behauptet, die Maschine habe eben gerechnet.

Der Beschluss aus Reutlingen ist deshalb wichtig, aber kein Grund zur Entwarnung. Er zeigt, dass rechtsstaatliche Kontrolle noch funktionieren kann. Er zeigt aber auch, wie nah die Versuchung bereits ist, Freiheit und Unschuldsvermutung an technische Trefferlisten auszulagern. Heute sagt ein Richter Nein. Morgen braucht es viele Richter, die noch Nein sagen wollen.