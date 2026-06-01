Wer dachte, das klassische Abo-Modell habe seinen Höhepunkt bereits erreicht, dürfte sich täuschen. Der YouTube-Kanal OwnGalaxy zeigt in einem aktuellen Video, wie Unternehmen immer neue Wege finden, Kunden zur Kasse zu bitten – oft mit undurchsichtigen Zusatzpaketen, Credits und Bezahlschranken innerhalb bereits bestehender Abonnements.

Was einst als einfache Idee begann – ein monatlicher Festpreis für unbegrenzten Zugang zu Filmen, Musik oder Software – entwickelt sich zunehmend zu einem System aus „Abos im Abo“. Besonders bei KI-Diensten wird das deutlich: Nutzer zahlen monatlich für ein Abonnement und müssen zusätzlich sogenannte Credits erwerben, sobald das inkludierte Kontingent aufgebraucht ist. Das Abo wird damit zur bloßen Eintrittskarte, während die eigentliche Nutzung weitere Kosten verursacht.

Auch Streaming-Anbieter treiben diese Entwicklung voran. Bei Amazon Prime Video erhalten Kunden trotz bestehendem Abonnement inzwischen Werbung, sofern sie nicht zusätzlich für eine werbefreie Variante zahlen. Andere Plattformen setzen auf immer komplexere Paketstrukturen. Wer beispielsweise bei Sky möglichst viele Inhalte sehen möchte, muss sich durch einen Dschungel aus Zusatzoptionen, Sportpaketen, Netflix-Upgrades, Ultra-HD-Zuschlägen und Multiroom-Angeboten kämpfen. Im Extremfall können dabei weit über 150 Euro monatlich zusammenkommen.

Besonders fragwürdig wird das Modell dort, wo Sicherheit betroffen ist. Im Video wird das Beispiel einer Airbag-Weste für Motorradfahrer vorgestellt. Neben den hohen Anschaffungskosten fällt ein laufendes Abo an, damit bestimmte Funktionen überhaupt genutzt werden können. Je nach gebuchtem Paket stehen unterschiedliche Fahrmodi zur Verfügung. Wer etwa auf einer Rennstrecke unterwegs ist, ohne das passende Zusatzpaket gebucht zu haben, riskiert laut Herstellerangaben Einschränkungen bei der Airbag-Auslösung. Eine Entwicklung, die selbst Fachmagazine und Nutzerforen kritisch diskutieren.

Auch Spotify bleibt von der Abo-Inflation nicht verschont. Während Musik weiterhin unbegrenzt verfügbar ist, werden Hörbücher inzwischen über ein separates Stundenkontingent geregelt. Wer mehr hören möchte, muss zusätzliche Pakete erwerben. Gleichzeitig wurden die Preise erhöht, ohne dass Kunden aktiv nach dieser Erweiterung gefragt wurden.

Das Muster scheint immer gleich zu sein: Ein günstiger Einstieg lockt neue Kunden an, doch wer alle beworbenen Funktionen tatsächlich nutzen möchte, wird mit einer Vielzahl von Zusatzkosten konfrontiert. Das ursprüngliche Versprechen eines einfachen und transparenten Abonnements weicht damit einem immer komplexeren Geflecht aus Aufpreisen, Credits und Premium-Erweiterungen.

Für viele Verbraucher wächst damit nicht nur die monatliche Belastung, sondern auch die Unsicherheit darüber, welche Leistungen überhaupt noch im Grundpreis enthalten sind. Und wenn selbst sicherheitsrelevante Funktionen vom laufenden Zahlungsstatus abhängen, stellt sich zunehmend die Frage, ob hier nicht längst eine Grenze überschritten wurde.