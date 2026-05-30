Peter Thiel hat offenbar einen neuen Plan B gefunden. Laut einem Bericht der New York Times baut der Tech-Milliardär in Argentinien auffällig viele Wurzeln auf. Er habe sich in Buenos Aires eine Villa in einem der exklusivsten Viertel gekauft, Präsident Javier Milei und dessen Minister getroffen, seine Familie vorübergehend ins Land gebracht und seine Kinder an einer örtlichen Schule angemeldet.

Thiel ist nicht irgendein reicher Auswanderer. Er ist Mitgründer von PayPal, Palantir-Investor, Trump-Unterstützer, libertärer Stichwortgeber und einer der einflussreichsten Köpfe im amerikanischen Tech-Machtblock. Wenn jemand wie er Argentinien nicht nur besucht, sondern als möglichen Rückzugsraum prüft, sagt das etwas über die Stimmung in Teilen der westlichen Elite.

Die New York Times beschreibt Argentinien als weiteres „Plan B“ in Thiels Sammlung. Der in Deutschland geborene und in den USA aufgewachsene Milliardär besitzt seit 2011 die neuseeländische Staatsbürgerschaft und soll 2022 einen Pass in Malta beantragt haben. Nun rückt Argentinien in den Blick. Es geht nicht um Urlaub, sondern um Absicherung: gegen Steuerdruck, politische Instabilität, mögliche Konflikte im Norden und jene Zukunftsängste, vor denen Thiel selbst öffentlich warnt, darunter Atomkrieg und außer Kontrolle geratene künstliche Intelligenz.

Besonders interessant ist der ideologische Gleichklang mit Javier Milei. Argentiniens Präsident verkauft sein Land als neues Labor der Freiheit: weniger Staat, weniger Regulierung, weniger Sozialismus, mehr Markt. Thiel, der seit Jahren gegen Bürokratie, hohe Steuern und linksliberale Kulturpolitik wettert, findet dort offenbar etwas, das er in Kalifornien und Washington immer weniger sieht: einen Staat, der sich als Anti-Staat inszeniert.

Dass ausgerechnet Argentinien Stabilität versprechen soll, wirkt auf den ersten Blick absurd. Das Land steht für Inflation, Staatspleiten, Währungskrisen und politische Erschütterungen. Doch genau darin liegt der Punkt: Für globale Vermögen zählt nicht nur die Vergangenheit eines Landes, sondern dessen aktuelle Richtung. Milei bietet eine Erzählung, die Milliardäre verstehen: Wer vor Regulierung, Steuerjagd und woken Institutionen flieht, ist willkommen.

Ein Milei-Sprecher formulierte es laut New York Times sinngemäß offen: Milliardäre aus aller Welt, die aus immer stärker regulierten Ländern mit höheren Steuern und Regierungen fliehen wollten, seien in Argentinien willkommen, dem neuen Land der Freiheit. Das ist eine politische Kampfansage an den westlichen Wohlfahrts- und Regulierungsstaat. Argentinien will nicht nur Investitionen, sondern Dissidenten des globalen Geldadels.

Für Thiel ist Argentinien auch strategisch interessant. Das Land verfügt über Rohstoffe wie Lithium, Öl und seltene Erden, liegt abseits vieler nördlicher Konfliktachsen und könnte mit einem geplanten „Golden Passport“-Programm vermögende Investoren anziehen. Die argentinische Regierung soll laut Bericht geprüft haben, ob Thiel eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung oder sogar Staatsbürgerschaft angeboten werden könne. Ein Sprecher Mileis bestritt, dass ein solches Angebot erwogen worden sei.

Die Geschichte ist damit größer als Thiel. Sie zeigt, wie die globalen Eliten ihre eigenen Rettungsboote bauen, während normale Bürger an ein Land, ein Steuersystem und eine Regierung gebunden bleiben. Wer Milliarden hat, sammelt Pässe, Residenzen, Villen und politische Kontakte. Wer kein Milliardenvermögen hat, bekommt Wahlzettel, Steuerbescheide und Grenzkontrollen.

Man kann Mileis Argentinien als Freiheitsversprechen sehen. Man kann es auch als neues Premium-Asyl für Kapital lesen. Beides stimmt wahrscheinlich zugleich. Für Thiel ist Buenos Aires offenbar mehr als eine hübsche Stadt mit Schachclub. Es ist ein Testfall: Kann ein Staat, der sich gegen die westliche Regulierungsmaschine stellt, zum Zufluchtsort für jene werden, die die Zukunft ihres eigenen Landes nicht mehr trauen?

Die Antwort wird nicht nur in Argentinien gesucht. Sie wird überall dort gesucht, wo Vermögende, Technologen und politische Strategen sich fragen, wie sicher die alte Ordnung noch ist. Wenn Milliardäre anfangen, Fluchtstaaten zu sammeln, sollte der normale Bürger hellhörig werden. Diese Leute gehen selten ohne Grund zum Ausgang.

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