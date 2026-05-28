Wie das statistische Bundesamt berichtet, sind die monetären Sozialleistungen des Staates im Jahr 2025 um weitere 41,7 Milliarden Euro gestiegen. Insgesamt flossen damit unglaubliche 751,2 Milliarden Euro in Renten, Arbeitslosengeld, Wohngeld, Sozialhilfe und andere staatliche Leistungen. Doch statt Alarm zu schlagen, versucht das Statistische Bundesamt die Entwicklung mit typischer Behörden-Prosa kleinzureden.

Denn gleich zu Beginn wird betont, der Anstieg sei „schwächer als in den beiden Vorjahren“ ausgefallen. Klingt fast nach Entspannung. Tatsächlich bedeutet es nur: Die Kosten explodieren weiter – eben minimal langsamer als zuvor.

Besonders brisant sind die einzelnen Posten. Das Arbeitslosengeld schoss um 19,1 Prozent nach oben, die Zuschüsse für Berufsförderung sogar um 19,4 Prozent. Beim Wohngeld gab es einen Sprung von 26,7 Prozent. Auch Sozialhilfe (+7,8 Prozent) und Pflegegeld (+13,1 Prozent) legten kräftig zu.

Mit anderen Worten: Immer mehr Menschen hängen direkt oder indirekt am Tropf des Staates.

Besonders auffällig ist die politische Verpackung der Zahlen. Destatis hebt ausdrücklich hervor, dass das Bürgergeld leicht um 1,5 Prozent zurückgegangen sei. Das soll offenbar beruhigend wirken. Gleichzeitig steigen aber Arbeitslosengeld, Wohngeld und Sozialhilfe massiv an. Die Belastung verschwindet also nicht – sie wandert nur zwischen verschiedenen Fördertöpfen hin und her.

Auch die Begründungen lesen sich wie ein Offenbarungseid: höhere Arbeitslosigkeit, demografischer Wandel, Inflation und steigende Belastungen im Pflegesystem. Genau jene Probleme also, vor denen Kritiker seit Jahren warnen.

Dass die Sozialausgaben inzwischen ein Drittel aller staatlichen Gesamtausgaben ausmachen, erwähnt Destatis nur nüchtern am Rand. Dabei zeigt genau diese Zahl, wohin die Reise geht: Der deutsche Sozialstaat wächst schneller als die Wirtschaft selbst.

751 Milliarden Euro. Und das wird von den Behörden noch als „weiterhin überdurchschnittlicher Ausgaben-Anstieg“ verharmlost. Die Realität ist deutlich härter: Deutschland gerät immer tiefer in eine Kostenfalle, aus der es politisch kaum noch ein Zurück gibt.