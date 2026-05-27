Rheinmetall kassiert nächsten Bundeswehr-Auftrag: Laser-Module für den Kriegseinsatz

,

·

·

Redaktion F-News
Taktisches optisches Modul auf Werkbank mit Nachtoptik und Auftragspapieren
Symbolbild: Rüstungsauftrag für Laserlichtmodule der Bundeswehr.

Wie  RheinmetallAttachment.tiff selbst mitteilt, hat die Bundeswehr weitere Laserlichtmodule beim Düsseldorfer Rüstungskonzern abgerufen. Konkret geht es um sogenannte „VTAL“-Systeme – also Zielmarkierungs- und Beleuchtungsmodule für Sturmgewehre und andere Waffen. Der Auftragswert liegt laut Unternehmen im „mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich“.

Die Geräte kombinieren sichtbares Licht, Infrarot-Laser und weitere Funktionen, um Soldaten bei Nachtoperationen und Gefechtseinsätzen zu unterstützen. Eingesetzt werden sie unter anderem an Waffen wie dem G95A1 oder G210 der Bundeswehr. Rheinmetall spricht von einer „wesentlichen Fähigkeitserweiterung“ der Truppe.

Auffällig: Während Bürger über marode Straßen, steigende Krankenkassenbeiträge und explodierende Energiekosten klagen, scheint bei der Aufrüstung plötzlich Geld im Überfluss vorhanden zu sein. Milliarden für Waffen, Munition und Hightech-Ausrüstung fließen inzwischen fast im Wochentakt.

Für Rheinmetall läuft das Geschäft dagegen glänzend. Der Konzern profitiert massiv vom politischen Kurswechsel seit dem UkraineKrieg und meldet regelmäßig neue Großaufträge aus Deutschland und dem Ausland.

Die Bundesregierung verkauft das als „Stärkung der Verteidigungsfähigkeit“. Kritiker sehen darin vor allem ein gigantisches Konjunkturprogramm für die Rüstungsindustrie.

Quelle des Wissens quelle-des-wissens.de
Deine Numerologie-Analyse
Lebenszahl  ·  Seelendrang  ·  Persönlichkeit
Jetzt
, , ,

Redaktion F-News

Kommentare

Ein Kommentar

  1. Dr.Faustus hat beschlossen und verkündet 👈

    So ein ekelhaft,perverses Pack und Bekanntschaft mit der 🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️🔨 machen… Ekelhaftes Pack

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ähnliche Beiträge