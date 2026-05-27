Die Junge Freiheit berichtet über eine deutliche Niederlage für die Saarbrücker Wahlverwaltung: Die Wahl zum Stadtrat der Landeshauptstadt muss wiederholt werden. Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes erklärte die Kommunalwahl vom 9. Juni 2024 für ungültig.

Hintergrund ist ein Streit um den AfD-Wahlvorschlag. Die Partei war bei der Stadtratswahl nur mit einem Teil ihrer Liste zugelassen worden. Ein weiterer Wahlvorschlag wurde zurückgewiesen. Genau das war nach Auffassung des Gerichts nicht rechtmäßig. Damit steht fest: Eine Partei wurde im Wahlverfahren zu Unrecht ausgebremst, und die Bürger müssen erneut an die Urne.

Politisch ist der Vorgang brisant. Während gegen die AfD seit Jahren mit Verbotsphantasien, Ausgrenzung und administrativem Druck gearbeitet wird, zeigt der Fall Saarbrücken, wie empfindlich demokratische Verfahren werden, wenn Behörden über Zulassung und Ausschluss entscheiden. Wer auf dem Wahlzettel fehlt, kann nicht gewählt werden. So simpel ist Demokratie.

Das Urteil ist deshalb mehr als eine lokale Wahlpanne. Es ist eine Mahnung an Verwaltungen und politische Gegner: Wahlen sind kein Spielfeld für taktische Sortierung. Wenn formale Regeln gegen eine unliebsame Partei härter ausgelegt werden als nötig, trifft das nicht nur diese Partei, sondern den Wähler selbst.

Die Wiederholung der Stadtratswahl dürfte nun auch zum Stimmungstest werden. Für die AfD ist der Gerichtserfolg ein Signal, dass juristischer Widerstand gegen Ausschlussmechanismen Wirkung zeigen kann. Für die etablierten Kräfte ist es eine unangenehme Erinnerung daran, dass Demokratie nicht dort endet, wo das Ergebnis unbequem werden könnte.

Quellen:

Junge Freiheit

Recht & Politik