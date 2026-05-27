In Flensburg ist ein 13-jähriger deutscher Staatsangehöriger bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Flensburg meldet, kam es am Dienstagabend gegen 22:45 Uhr im Bereich Landsknechtstraße Ecke Ritterstraße zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der 13-Jährige von mindestens zwei männlichen Personen angegriffen. Im Verlauf der Tat erlitt er mehrere Stichverletzungen und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Tatverdächtigen flüchteten zunächst vom Tatort, mindestens eine Person mit einem Fahrzeug. Im Rahmen der Fahndung konnten ein 43-jähriger sowie ein 17-jähriger rumänischer Staatsangehöriger vorläufig festgenommen werden. Beide wiesen ebenfalls Verletzungen auf und wurden medizinisch versorgt.

Die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Flensburg ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Flensburg wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Hintergründe und genauer Ablauf der Tat sind nach Polizeiangaben weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.