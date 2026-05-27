Früher klang Viehdiebstahl nach Heimatfilm oder Wildwest. Inzwischen ist er wieder ein sehr reales Sicherheitsproblem auf deutschen Höfen. Schafe, Ziegen, Kälber und sogar ganze Rinderherden verschwinden über Nacht. Zurück bleiben offene Tore, Reifenspuren, leere Weiden und Landwirte, die sich fragen, wie sicher ihr Eigentum auf dem eigenen Hof noch ist.

Besonders auffällig ist die Lage in Brandenburg. Laut Euronews und Agrarmedien wurden dort 2026 innerhalb weniger Wochen mehrere große Rinderbestände gestohlen. In Raddusch verschwanden 48 Rinder, der Schaden wurde mit rund 75.000 Euro angegeben. Im Raum Herzberg waren es rund 70 Rinder. In Grano sollen 32 Rinder gestohlen worden sein. In Falkenberg verschwanden 69 Kälber aus einem Zuchtbetrieb.

Das sind keine Zufallsdiebstähle. Wer Dutzende Rinder oder Kälber abtransportiert, braucht Planung, Fahrzeuge, Ortskenntnis und Abnehmer. Ermittler und Branchenbeobachter gehen bei solchen Fällen von professionellen Tätergruppen aus. Lkw-Spuren, gezielte Auswahl von Tieren und das Verschwinden ganzer Gruppen sprechen für organisierte Strukturen.

Auch Schafe und Ziegen geraten immer wieder ins Visier. In Hürth meldete die Polizei Rhein-Erft-Kreis den Diebstahl von 60 Kamerun-Schafen. In Rauenberg wurden nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim ein Schafbock und eine Burenziege entwendet. In Pfungstadt wurde laut Polizeipräsidium Südhessen ein Schaf gestohlen, wobei Ermittler eine Schlachtung am Tatort vermuteten.

Besonders brutal war ein Fall in Nordhessen: Nach Angaben des Polizeipräsidiums Nordhessen wurden einem trächtigen Schaf die Ohren samt Ohrmarken abgeschnitten. Das Tier musste später eingeschläfert werden. Solche Fälle zeigen, dass es nicht nur um wirtschaftlichen Schaden geht, sondern auch um rohe Gewalt gegen Tiere.

Die Täterfrage ist heikel, weil viele Verfahren offen bleiben. Belastbar ist: Bei großen Rinderfällen wird häufig von professionellen Gruppen gesprochen, teils mit Verdacht auf Weitertransport ins Ausland. Hintergrund ist auch die Tierregistrierung in Deutschland. Wer gestohlene Rinder hier legal weiterverkaufen will, stößt schnell auf Ohrmarken, Bestandsregister und Kontrollen. Deshalb liegt der Verdacht nahe, dass Tiere überregional oder über Grenzen hinweg verschoben werden.

Bei Schafen und Ziegen ist das Bild gemischter. Ganze Herden sprechen ebenfalls für organisierten Abtransport. Einzelne Tiere können dagegen auch für illegale Schlachtung, Eigenbedarf oder Weiterverkauf gestohlen werden. Seriös ist nur, was Polizei und Gerichte feststellen. Pauschale Zuschreibungen helfen den Landwirten nicht. Sie brauchen Aufklärung, Schutz und Ermittlungsdruck.

Das größte Problem: Der Staat sieht nur unscharf hin. Viehdiebstahl taucht in der Statistik nicht als großes eigenes Lagebild auf, sondern verschwindet meist in allgemeinen Diebstahlsdelikten. Für die Betroffenen ist das ein Hohn. Eine gestohlene Herde ist kein Fahrraddiebstahl. Sie bedeutet existenziellen Schaden, Stress für die Tiere, unterbrochene Zuchtlinien und oft monatelange Unsicherheit.

Auf dem Land wächst deshalb ein Gefühl, das man aus Städten längst kennt: Der Staat kommt zu spät, wenn überhaupt. Bauern müssen Kameras installieren, Tore sichern, Weiden kontrollieren und nachts erreichbar sein. Wer Tiere hält, wird zum Sicherheitsdienst in eigener Sache.

Viehdiebstahl ist kein nostalgisches Randphänomen. Er ist ein Zeichen dafür, dass Kriminalität längst auch dort ankommt, wo früher ein offenes Tor und ein Handschlag genügten. Wenn ganze Herden über Nacht verschwinden, ist das mehr als ein landwirtschaftlicher Schaden. Es ist ein Alarmzeichen für den ländlichen Raum.

Quellen: Euronews, top agrar, Polizei Rhein-Erft-Kreis, Polizeipräsidium Mannheim, Polizeipräsidium Südhessen, Polizeipräsidium Nordhessen.