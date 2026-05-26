Beim Pennälertag des Mittelschüler-Kartell-Verbands in Innsbruck sind zwei Mitglieder einer katholischen Studentenverbindung attackiert worden. Der Österreichische Cartellverband verurteilte den Angriff scharf und sprach von einem brutalen Übergriff auf katholische Couleurstudenten.

Nach Angaben des Kurier wurden zwei Mitglieder der Wiener Verbindung Rudolfina Wien am späten Nachmittag in der Innsbrucker Innenstadt zunächst verbal angegangen. Die Angreifer sollen ihnen den sogenannten Deckel, also die traditionelle Kopfbedeckung, abgenommen und die jungen Männer anschließend körperlich attackiert haben.

Die Polizei bestätigte dem Kurier eine Auseinandersetzung, bei der eines der Opfer eine blutende Nase davongetragen habe. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen. Zeugen berichten, die mutmaßlichen Täter hätten während des Angriffs „Antifa“ gerufen und seien anschließend geflüchtet.

Wenn sich diese Darstellung bestätigt, wäre der Fall ein weiteres Beispiel für linksextreme Gewalt gegen Andersdenkende und gegen sichtbare christlich-konservative Milieus. Wer politische Gegner auf offener Straße einschüchtert, beraubt oder verprügelt, betreibt keinen Antifaschismus, sondern nackte Gewalt.

Gerade die reflexhafte Verharmlosung linker Gewalt ist seit Jahren Teil des Problems. Bei jedem tatsächlichen oder angeblichen rechten Vorfall wird sofort der große Demokratiealarm ausgelöst. Wenn aber katholische Couleurstudenten attackiert werden und Zeugen von „Antifa“-Rufen berichten, wird plötzlich differenziert, relativiert und abgewartet.

Gewalt bleibt Gewalt. Sie wird nicht sauberer, nur weil sie sich moralisch auflädt oder aus einer linken Szene kommt. Wer den öffentlichen Raum politisch mit Fäusten kontrollieren will, greift genau jene Freiheit an, die er angeblich verteidigt.