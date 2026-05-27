Kaum beginnt die Freibad-Saison, häufen sich bereits wieder Polizeimeldungen aus deutschen Schwimmbädern. In Pforzheim, Willich sowie Dinslaken und Duisburg-Vierlinden mussten Ermittler nach Gewalt- und Belästigungsvorwürfen tätig werden. Das Bild, das sich aus den aktuellen Meldungen ergibt, ist alles andere als sommerlich.

Besonders massiv war der Fall vor dem Wartbergfreibad in Pforzheim. Laut Polizeipräsidium Pforzheim gerieten zwei Personengruppen im Bereich des Volleyballfeldes aneinander. Während die ursprüngliche Polizeimeldung von Sonntagabend sprach, berichtet t-online von Pfingstmontag. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll eine Gruppe mutmaßlich arabischer Herkunft eine andere Gruppe kosovarischer Herkunft vor den Eingangsbereich bestellt haben. Dort seien die Opfer unter anderem mit Holzstöcken und Fahrradschlössern angegriffen worden.

Fünf Menschen wurden leicht verletzt und mussten vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Tatverdächtigen flüchteten vor Eintreffen der Polizei. Insgesamt waren zehn Funkstreifenbesatzungen im Einsatz. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf und zu den beteiligten Personen dauern an.

Auch in Willich eskalierte ein Freibadbesuch. Die Kreispolizeibehörde Viersen meldet eine gefährliche Körperverletzung. Ein 32-jähriger Krefelder habe nach eigenen Angaben einen Streit zwischen einem Jugendlichen und dessen Begleitung schlichten wollen. Wenig später sei eine Gruppe von 10 bis 15 Personen aggressiv auf ihn zugekommen. Als der Mann flüchtete und stürzte, soll ihn eine Person gegen den Kopf getreten haben.

In Dinslaken und Duisburg-Vierlinden ermittelt die Kriminalpolizei in zwei Fällen wegen sexueller Belästigung zum Nachteil Minderjähriger. Nach Angaben der Kreispolizeibehörde Wesel soll ein 37-Jähriger am Samstagabend in Dinslaken zwei Minderjährige körperlich berührt haben. In Vierlinden soll am Montagnachmittag ein 30-Jähriger zwei Minderjährige in einem Schwimmbad berührt haben. Dort mündete die Konfrontation mit dem Mann in eine Auseinandersetzung, an der mehrere Personen beteiligt gewesen sein sollen.

Freibäder sollen Orte der Erholung sein, für Familien, Kinder und Jugendliche. Die aktuellen Fälle zeigen jedoch erneut, wie schnell aus Freizeitbetrieb Polizeiarbeit wird. Wenn Gewalt, Gruppenattacken und sexuelle Übergriffe in Schwimmbädern auftreten, reicht der übliche Hinweis auf „Einzelfälle“ immer weniger aus. Betreiber, Kommunen und Polizei werden sich auch in diesem Sommer daran messen lassen müssen, ob sie Sicherheit wirklich gewährleisten können.

Quellen: t-online, Polizeipräsidium Pforzheim, Kreispolizeibehörde Viersen, Kreispolizeibehörde Wesel.