Mehrere Ministerpräsidenten wollen mögliche steuerliche Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen im Bundesrat notfalls blockieren. Der stellvertretende AfD-Bundessprecher Kay Gottschalk kritisiert dieses Signal in einer aktuellen Pressemitteilung scharf.

Während Millionen Bürger unter hoher Steuer- und Abgabenlast, steigenden Lebenshaltungskosten und wachsender Bürokratie leiden, verteidigten die Länder offenbar vor allem ihre eigenen Einnahmeinteressen. Gottschalk spricht von einem „fatalen Signal“, wenn selbst moderate Steuersenkungen für arbeitende Bürger und den Mittelstand am Widerstand der Länder scheitern könnten.

Der Kern der Kritik ist simpel: Deutschland hat kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Wer den Bürgern immer neue Belastungen zumutet, aber schon bei kleinen Entlastungen blockiert, zeigt, wo die Prioritäten liegen. Nicht beim Arbeitnehmer, nicht beim Mittelstand, nicht bei Familien, sondern beim aufgeblähten Staatsapparat.

Gottschalk fordert deshalb spürbare, gegenfinanzierte Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen sowie eine Rückkehr zu solider Finanzpolitik. Der Staat müsse seine Ausgaben endlich priorisieren und verschlanken, statt jede Entlastung sofort als Gefahr für die eigene Kasse zu behandeln.

Die Debatte zeigt erneut, wie weit sich die politische Klasse von der Lebensrealität vieler arbeitender Menschen entfernt hat. Wer jeden Monat Lohnsteuer, Sozialabgaben, Energiepreise, Mieten und Gebühren bezahlt, braucht keine warmen Worte, sondern Entlastung. Wenn die Länder selbst diese blockieren, wird aus Steuerpolitik blanke Besitzstandswahrung.