Das Theater Magdeburg hat mit „Wunde Stadt“ ein Stück über die Folgen des Weihnachtsmarktanschlags vom 20. Dezember 2024 auf die Bühne gebracht. Sechs Menschen starben, mehr als 300 wurden teils schwer verletzt. Nun wird ausgerechnet dieses Trauma zum Stoff eines politischen Theaterabends. Die ZEIT formuliert es offen: „In Magdeburg tritt ein Theaterstück gegen die AfD an.“

Damit ist der Konflikt benannt. Offiziell soll „Wunde Stadt“ nicht die Tat und nicht den Täter in den Mittelpunkt stellen, sondern Opfer, Hinterbliebene, Ersthelfer und die erschütterte Stadtgesellschaft. Das Stadtmagazin DATEs betont, die Tat werde nicht nachgespielt; es gehe um Heilung und Traumabewältigung. Der Tagesspiegel beschreibt eine Bühne als großen Stuhlkreis, auf der die Folgen des Anschlags, Behördenfrust, Angst und Trauer verhandelt würden.

Doch wenn ein Stück über einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt zugleich ausdrücklich „gegen die AfD“ gelesen wird, verschiebt sich der Schwerpunkt. Dann steht nicht mehr nur die Frage im Raum, wie eine Stadt trauert. Dann wird aus dem Leid der Opfer ein kulturpolitischer Deutungskampf. Genau daran entzündet sich die Kritik.

Ansage-Autor spricht von Täter-Opfer-Umkehr

Besonders scharf reagiert Theo-Paul Löwengrub auf Ansage. Schon in der Überschrift nennt er die Inszenierung „geisteskrank“ und spricht im Text von einer „Täter-Opfer-Umkehr“. Sein Vorwurf: Nicht Staatsversagen, Migrationspolitik, Sicherheitsfragen und die realen Opfer stünden im Zentrum der politischen Erzählung, sondern am Ende wieder der angebliche rechte Reflex und die AfD.

Löwengrub kritisiert, das Stück erzähle nach seiner Lesart nicht hauptsächlich von den realen Opfern, sondern von angeblichen Übergriffen und Anfeindungen gegen Muslime nach dem Anschlag sowie von einer Suche nach gesellschaftlicher „Heilung“. Für ihn ist das der bekannte Mechanismus eines Kulturbetriebs, der blutige Folgen politischer Fehlentscheidungen ästhetisch verarbeitet, aber die naheliegenden politischen Ursachen lieber umkreist.

Man muss diese Zuspitzung nicht in jedem Wort teilen, um das Problem zu erkennen. Ein Theater darf schmerzen, provozieren und Fragen stellen. Aber wenn die Bühne nach einem Massenanschlag zuerst den Deutungsrahmen „gegen die AfD“ liefert, während viele Bürger noch um Tote, Verletzte und verlorenes Vertrauen ringen, wirkt das nicht nur wie eine Entgleisung der kulturellen Reflexe, sondern legt den Verdacht einer politischen Einflussnahme nahe, denn solche Bühnen könnten ohne Förderung aus Steuermitteln gar nicht existieren.

Der Fall Magdeburg steht damit exemplarisch für ein größeres Muster. Nach Gewalttaten, Kontrollversagen oder importierten Konflikten wird der öffentliche Blick erstaunlich schnell umgelenkt. Nicht die Tat selbst, nicht die politische Verantwortung und nicht die Sicherheitslücken bleiben lange im Zentrum, sondern die Sorge, die falschen Leute könnten daraus die falschen Schlüsse ziehen.

Genau deshalb wirkt diese Inszenierung so explosiv. Nicht weil ein Theater keine Anschläge verarbeiten dürfte. Sondern weil wie bereits gesagt der berechtigte Verdacht im Raum steht, dass selbst ein Weihnachtsmarktanschlag noch in jene politische Moralmaschine eingespeist wird, die am Ende vor allem ein Ziel kennt: die AfD, ihre Wähler und die migrationskritische Öffentlichkeit als eigentliches Problem zu markieren.

Quellen: ZEIT, Ansage, DATEs Magdeburg, Tagesspiegel.