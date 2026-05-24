Bannons KI-Aufstand: MAGA rebelliert gegen die Tech-Oligarchie

In den USA verschiebt sich die Debatte über künstliche Intelligenz gerade sichtbar. Nicht nur linke Aktivisten, Datenschützer oder Gewerkschaften warnen vor Big AI. Auch im konservativen Lager wächst der Widerstand. Eine Gruppe namens Humans First versucht, aus der technischen Frage eine Machtfrage zu machen: Wer entscheidet über Systeme, die Arbeit ersetzen, Kommunikation steuern, Infrastruktur belasten und im Ernstfall sogar Sicherheitsrisiken vergrößern können?

Der politische Verstärker ist Steve Bannon. Laut Axios haben mehr als 60 Trump-Verbündete, darunter Bannon sowie die konservativen Aktivisten Amy Kremer und Brendan Steinhauser, Präsident Donald Trump in einem von Humans First organisierten Brief aufgefordert, die stärksten KI-Modelle vor ihrer Veröffentlichung verpflichtend testen und staatlich genehmigen zu lassen. Damit stellt sich ein Teil der MAGA-Basis offen gegen den Kurs jener Tech-Eliten, die möglichst wenig Regulierung und möglichst viel Tempo wollen.

Humans First verkauft sich nicht als technikfeindliche Nostalgiegruppe. Die Botschaft lautet: Technologie soll den Menschen dienen, nicht ihn ersetzen. Auf der eigenen Seite spricht die Bewegung von einer konservativen sozialen Bewegung, die eine „America First“-Linie für KI fordert. Der zentrale Vorwurf richtet sich gegen eine kleine Schicht unelected tech elites aus Silicon Valley, die mit amerikanischen Daten, amerikanischer Energie, amerikanischer Infrastruktur und jahrzehntelanger staatlich finanzierter Forschung gigantische Systeme baut und anschließend erwartet, dass die Öffentlichkeit die Folgen einfach hinnimmt.

Bannon bleibt Trump-Mann, aber nicht Tech-hörig

Bannons Position ist dabei nicht als Bruch mit Trump zu verstehen. Er bleibt ein Mann des MAGA-Lagers, aber er versucht, Trump von der anderen Seite unter Druck zu setzen. Sein Ziel ist nicht weniger Staat im Stil der Tech-Lobby, sondern ein nationalistischer Zugriff auf die KI-Frage: Kontrolle der Modelle, Schutz amerikanischer Arbeiter, Schutz von Kindern, Misstrauen gegen globale Konzerne und Ablehnung einer Politik, die sich von Milliardären und Datenkonzernen die Agenda schreiben lässt.

Damit gerät Bannon zwangsläufig in Konflikt mit Elon Musk und der breiteren KI-Industrie. Musk ist mit xAI selbst Teil des Rennens um immer größere Modelle. Zugleich steht er symbolisch für jene Tech-Milliardäre, die im Trump-Umfeld Einfluss suchen und KI als geopolitisches Wettrüsten gegen China verkaufen. Bannon sieht in dieser Allianz eine Gefahr für die populistische Basis: Wenn MAGA am Ende nur die Stromrechnung, den Jobverlust und die Datensammlung bezahlt, während Silicon Valley die Gewinne kassiert, wird aus America First sehr schnell Big Tech First.

Diese Spannung ist inzwischen öffentlich. Der Washington Examiner berichtet ebenfalls über den Vorstoß konservativer Trump-Unterstützer für eine Prüfung der mächtigsten KI-Systeme. Breitbart zitiert Bannon mit der Aussage, der Brief hebe die Debatte auf die nächste Stufe: Pflichtprüfung und staatliche Genehmigung müssten her. Das ist für das amerikanische Rechtslager bemerkenswert, weil es den üblichen Reflex gegen Regulierung durchbricht.

Die Angst ist nicht nur kulturell, sie ist technisch

Die Industrie tut gern so, als seien Warnungen vor KI vor allem Panikmache. Doch die jüngsten technischen Meldungen liefern den Gegnern neues Material. Anthropic teilte am 22. Mai 2026 mit, dass im Rahmen von Project Glasswing mit rund 50 Partnern mehr als 10.000 hochkritische oder kritische Schwachstellen in wichtiger Software gefunden wurden. Das genutzte Modell Claude Mythos Preview ist gerade deshalb brisant, weil es Sicherheitslücken in einer Geschwindigkeit entdeckt, mit der Hersteller, Open-Source-Projekte und Behörden kaum noch hinterherkommen.

Das kann für Verteidiger nützlich sein. Es zeigt aber auch die andere Seite: Was heute unter kontrollierten Bedingungen Schwachstellen findet, kann morgen Angreifern, Geheimdiensten, Erpressergruppen oder Staaten einen enormen Hebel geben. Wenn ein einzelnes Frontier-Modell in wenigen Wochen zehntausende kritische Funde produziert, ist die Forderung nach Kontrolle nicht mehr nur moralische Empörung. Sie wird zu einer Sicherheitsfrage.

Hinzu kommt der soziale Druck. Eine aktuelle Gallup-Umfrage zeigt, dass 71 Prozent der Amerikaner den Bau von KI-Rechenzentren in ihrer Umgebung ablehnen. Es geht um Strom, Wasser, Lärm, Landschaft, Infrastruktur und steigende Kosten. Der KI-Boom ist damit nicht mehr nur eine Geschichte von Börsenkursen, Chatbots und glänzenden Präsentationen. Er kommt in den Gemeinden an, auf Stromrechnungen, in Bauausschüssen und in den Jobsorgen normaler Bürger.

Genau dort setzt Humans First an. Die Bewegung versucht, die KI-Frage aus den Konferenzräumen der Tech-Konzerne herauszuholen und in die politische Arena zu ziehen. Aus Sicht der Gruppe ist KI kein neutrales Werkzeug, sondern eine Machtmaschine: Wer sie kontrolliert, kontrolliert Arbeit, Information, Bildung, Sicherheit, Finanzströme und am Ende auch politische Wirklichkeit.

Für Trump ist das unbequem. Einerseits will seine Regierung technologische Dominanz gegenüber China. Andererseits droht der KI-Kurs die eigene Basis zu spalten. Auf der einen Seite stehen Musk, David Sacks, große Modelle, Rechenzentren und Milliardeninvestitionen. Auf der anderen Seite stehen Arbeiter, Eltern, lokale Gemeinden und konservative Aktivisten, die nicht einsehen, warum ausgerechnet eine angeblich populistische Bewegung zur Schutztruppe der Tech-Oligarchie werden soll.

Der Konflikt zeigt, wie stark sich die politische KI-Debatte verschärft hat. Sie ist nicht mehr nur links gegen rechts, Innovation gegen Stillstand oder China gegen Amerika. Sie verläuft mitten durch das Trump-Lager. Bannon erkennt, dass KI das nächste große Thema des Populismus werden kann: nicht weil Maschinen sprechen, sondern weil Konzerne und Regierungen mit ihnen neue Kontrollräume bauen.

Wenn Humans First damit Erfolg hat, wird die nächste Phase der KI-Politik nicht mehr allein von Laboren, Investoren und Lobbyisten bestimmt. Dann muss Big AI erklären, warum eine Handvoll Konzerne Modelle bauen darf, die Arbeitsmärkte, Cyber-Sicherheit, Kinder, Wahlen und lokale Infrastruktur zugleich betreffen. Genau diese Erklärung bleibt die Branche bisher schuldig.

Quellen: Humans First, Axios, Washington Examiner, Breitbart, Anthropic, Gallup.