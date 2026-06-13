Elon Musk wird erster Billionär: Das Geschäftsmodell mit dem Morgen

Elon Musk ist seit dem Börsengang von SpaceX am 12. Juni 2026 der erste Billionär der Welt. Die Aktie startete zu 135 Dollar und schloss den ersten Handelstag bei 160,95 Dollar. Damit wurde SpaceX mit mehr als zwei Billionen Dollar bewertet. Musks rechnerisches Vermögen stieg laut Guardian auf rund 1,1 Billionen Dollar. Das ist mehr als nur eine Börsengeschichte. Es ist der vorläufige Triumph eines Geschäftsmodells, das greifbare technische Leistungen mit Versprechen verbindet, deren Erfüllung immer weiter in die Zukunft rückt.

SpaceX ist kein Luftschloss. Falcon-Raketen starten zuverlässig, wiederverwendbare Booster haben die Raumfahrt verändert, Starlink versorgt Millionen Kunden mit Internet, und staatliche wie private Auftraggeber sind von der Infrastruktur abhängig. Genau diese realen Erfolge liefern Musk den Vertrauenskredit für viel größere Erzählungen: Städte auf dem Mars, eine autonome Tesla-Flotte, humanoide Roboter in riesigen Stückzahlen und neuerdings Rechenzentren im All. Investoren bezahlen nicht nur für das heutige Geschäft. Sie kaufen Musks Version der Zukunft.

Die Zahlen des Börsengangs zeigen, wie weit die Bewertung der Gegenwart vorausgeeilt ist. SpaceX erzielte 2025 nach veröffentlichten Angaben 18,7 Milliarden Dollar Umsatz und verbuchte einen Verlust von 4,9 Milliarden Dollar. Trotzdem bewertete der Markt das Unternehmen zeitweise mit mehr als dem Hundertfachen seines Jahresumsatzes. Die Rechnung geht nur auf, wenn SpaceX nicht bloß Raketen startet und Satelliteninternet verkauft, sondern eines Tages gewaltige neue Märkte beherrscht. Die Aktie ist damit auch eine Wette auf Ankündigungen, die noch nicht bewiesen sind.

Das sichtbarste Beispiel ist der Mars. Musk kündigte über Jahre bemannte Flüge und eine selbsttragende Stadt auf dem roten Planeten an. Im Februar 2026 erklärte er dann, SpaceX werde sich zunächst auf eine dauerhafte Präsenz auf dem Mond konzentrieren. Der Mars sei noch fünf bis sieben Jahre entfernt. Das Ziel wurde nicht offiziell aufgegeben, aber erneut verschoben. Aus dem nahen Marsprojekt wurde ein späteres Marsprojekt, während der Mond als schneller erreichbarer Zwischenschritt präsentiert wird. Die Erzählung bleibt intakt, nur der Termin wandert.

Bei Tesla funktioniert die gleiche Mechanik seit Jahren. Musk stellte vollständig autonomes Fahren wiederholt für das jeweils kommende Jahr in Aussicht. Kunden bezahlten hohe Aufpreise für ein Paket, das in den USA bis heute ausdrücklich „Full Self-Driving (Supervised)“ heißt. Der Fahrer muss aufmerksam bleiben und jederzeit eingreifen. Eine kleine Robotaxi-Flotte existiert inzwischen, doch die Vision von Millionen selbstständig Geld verdienenden Privatwagen ist nicht eingetreten. In Europa klagen Käufer, weil sie für Fähigkeiten bezahlt hätten, die ihnen über Jahre versprochen, aber nicht geliefert worden seien.

Ähnlich sieht es beim humanoiden Roboter Optimus aus. Musk erklärte, der Roboter könne eines Tages Teslas wichtigstes Produkt werden und einen Großteil des Unternehmenswertes ausmachen. Vorgeführte Maschinen sortieren Gegenstände, laufen durch Fabrikhallen und übernehmen begrenzte Arbeiten. Bei einzelnen Präsentationen stellte sich jedoch heraus, dass Bewegungen oder Gespräche von Menschen aus der Ferne unterstützt wurden. Die angekündigten Produktionsmengen wurden zurückgenommen oder verschoben. Aus einer Demonstration wird trotzdem die Erzählung einer baldigen Massenproduktion.

Warum überzeugt Musk weiterhin? Seine stärkste Methode ist die Verbindung von Beweis und Übertreibung. Eine Rakete landet tatsächlich. Ein Auto fährt tatsächlich eine Strecke selbstständig. Ein Roboter hebt tatsächlich einen Gegenstand auf. Der sichtbare Teilerfolg dient anschließend als Beleg dafür, dass auch die hundertmal größere Vision nur noch eine Frage der Zeit sei. Zwischen Prototyp und Massenmarkt, beaufsichtigter Fahrt und echter Autonomie oder Mondflug und Marsstadt liegen jedoch technische, rechtliche und wirtschaftliche Abgründe.

Hinzu kommt Musks direkte Kommunikation. Er braucht keine nüchterne Investorenkonferenz, um Erwartungen zu setzen. Ein kurzer Beitrag auf X, eine Bühnenpräsentation oder ein spektakulärer Testflug erreichen Kunden und Anleger unmittelbar. Verzögerungen werden nicht als Scheitern behandelt, sondern als Teil eines außergewöhnlich schwierigen Weges. Explodiert eine Rakete, hat das Unternehmen Daten gesammelt. Verfehlt Tesla ein Ziel, war die Aufgabe schwieriger als erwartet. Wird ein Termin verschoben, bleibt die Vision unangetastet. Musk verkauft keine festen Fahrpläne, sondern die Teilnahme an einer Mission.

Auch die Struktur seines Firmenreichs stärkt diese Wirkung. SpaceX, Starlink, Tesla, xAI, X, Neuralink und die Boring Company bilden ein Geflecht, in dem sich Technologien, Personal, Aufträge und Aufmerksamkeit gegenseitig verstärken. Kritiker sprechen von „Elon Inc.“ und warnen vor Interessenkonflikten, wenn Unternehmen unter Musks Kontrolle Geschäfte miteinander abschließen oder Ressourcen verschieben. Befürworter nennen das Synergie. Für Anleger wird es schwerer zu erkennen, ob ein Projekt aus eigener Kraft überzeugt oder vom Glanz und Kapital eines anderen Musk-Unternehmens getragen wird.

Beim SpaceX-Börsengang blieb die Macht ebenfalls stark konzentriert. Musk verfügt nach Medienberichten über rund 82 Prozent der Stimmrechte. Öffentliche Aktionäre dürfen am Wachstum teilhaben, erhalten aber kaum Einfluss auf die strategische Richtung. Die enorme Nachfrage und eine begrenzte Zuteilung verstärkten am ersten Handelstag den Preisdruck. Selbst einige Großinvestoren blieben skeptisch. Der norwegische Staatsfonds verzichtete laut Fortune auf eine Beteiligung und verwies auf Bewertung und Unternehmensführung. Morningstar hält etwa die Hälfte des Börsenwertes für angemessen und bewertet mehrere Zukunftsprojekte nur als geringe Wahrscheinlichkeit.

Musks Gegner werfen ihm nicht nur chronischen Optimismus vor. Sie sprechen von einer systematischen Vermischung zwischen Ziel, Prognose und Werbung. Die US-Börsenaufsicht SEC ging 2018 gegen ihn vor, nachdem er auf Twitter behauptet hatte, die Finanzierung für eine Privatisierung Teslas sei gesichert. Musk und Tesla zahlten jeweils 20 Millionen Dollar und akzeptierten weitere Auflagen. Verbraucherschützer und Kläger werfen Tesla irreführende Aussagen zum autonomen Fahren vor. Investoren kritisieren die Abhängigkeit der Unternehmen von einer Person, deren spontane Aussagen Kurse, Produkte und Prioritäten verändern können.

Man sollte Musk dennoch nicht zum gewöhnlichen Hochstapler erklären. Er hat Projekte durchgesetzt, an denen etablierte Konzerne scheiterten oder die sie gar nicht erst versuchten. Genau das macht seine Methode so wirksam. Wer einmal eine landende Raketenstufe gesehen hat, hält auch die nächste unwahrscheinliche Ankündigung nicht mehr automatisch für Unsinn. Der tatsächliche Erfolg wird zur Deckung für immer größere Versprechen.

Der Börsengang hat dieses Prinzip auf die Spitze getrieben. Musk ist nicht Billionär geworden, weil Marsstädte, vollständig autonome Teslas oder Optimus-Armeen bereits existieren. Er ist Billionär geworden, weil genügend Anleger glauben, dass aus einigen dieser Versprechen irgendwann ein Geschäft von historischer Größe entstehen könnte. Sein größtes Produkt ist deshalb nicht die Rakete, das Auto oder der Roboter. Es ist die Fähigkeit, die Zukunft schon heute zu verkaufen.

Quellen: The Guardian: Musk wird erster Billionär · Fortune: SpaceX-Börsengang und Bewertung · Business Insider: erster Handelstag · US-Börsenaufsicht SEC: Vergleich mit Musk und Tesla · Tesla: Full Self-Driving (Supervised)