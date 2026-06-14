Rom: Tausende Italiener verlangen Remigration

Laut aktuellen Posts auf X von Accounts wie Visegrád 24, World Alerts und Europa.com demonstrierten am 13. Juni 2026 in Rom Tausende Italiener lautstark für Remigration und gegen die fortgesetzte Masseneinwanderung. Die Videos zeigen dichte Menschenmengen mit unzähligen italienischen Flaggen, die durch die Straßen marschieren, Rauch und Parolen wie „Remigrazione“ skandieren – ein klares Zeichen des Volkszorns, den die globalistischen Eliten seit Jahren ignorieren. Während linke Gegenveranstaltungen von den Medien hochgejubelt werden, bagatellisiert man diese authentischen Proteste als „rechtsextrem“.

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Thousands of Italians have taken to streets of Rome today to demand REMIGRATION



🇮🇹 pic.twitter.com/kHq8zRiohj — Visegrád 24 (@visegrad24) June 13, 2026

In den integrierten Videos wird die Wucht der Demonstration sichtbar: Massen ziehen vom Kolosseum aus durch die Innenstadt, schwenken Flaggen, halten Banner mit „ROMA REMIGRAZIONE“ und rufen unmissverständlich gegen illegale Einwanderer und Muslime. Ein weiteres Clip zeigt die schiere Größe der Menge – deutlich größer als im Vorjahr –, mit entschlossenen Bürgern, die „Italien den Italienern!“ fordern. Ähnliche Stimmungen brodeln in anderen Städten, doch in Rom wurde es besonders deutlich: Die Bevölkerung hat genug von Kriminalität, Parallelgesellschaften und dem kulturellen Austausch, den die EU und ihre Vasallen in Berlin, Paris und Brüssel weiter vorantreiben. Diese Proteste sind kein Zufall, sondern der logische Aufstand gegen jahrelanges politisches Versagen, das Europa an den Rand des Abgrunds gebracht hat. Die Eliten sollten zittern – das Volk fordert endlich Taten statt leerer Worte!