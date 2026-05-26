In Albanien muss nun das Verfassungsgericht über einen Fall entscheiden, der wie eine Zukunftssatire klingt: Neben Premier Edi Rama und 17 lebenden Ministern gibt es im Kabinett eine virtuelle Amtsträgerin. Die KI-generierte Ministerin heißt „Diella“, soll Korruption bei öffentlichen Aufträgen bekämpfen und ist nach Angaben der Berliner Zeitung weltweit die erste KI-generierte Ministerin.

Der Fall ist nicht nur kurios, sondern staatsrechtlich brisant. Diella hat kein eigenes Bewusstsein, keine Wähler, keine politische Verantwortung und offenbar nicht einmal ein wirklich eigenes Gesicht. Die albanische Schauspielerin Anila Bisha klagt gegen die Regierung, weil sie ihre Aufnahmen nur für eine digitale Verwaltungsassistentin freigegeben haben will, nicht für eine Ministerin im Kabinett.

Rama verkauft das Projekt als Kampf gegen Korruption. In Albanien werden große Teile des Staatsbudgets über öffentliche Aufträge verteilt. Eine unbestechliche KI soll dort Ordnung schaffen, wo menschliche Amtsträger versagen. Das klingt modern, löst aber die entscheidende Frage nicht: Wer trägt Verantwortung, wenn ein Algorithmus politische Entscheidungen vorbereitet oder faktisch steuert?

Genau hier beginnt das Problem. Demokratie lebt nicht von Effizienz, sondern von Verantwortlichkeit. Ein Minister kann befragt, kritisiert, entlassen und politisch zur Rechenschaft gezogen werden. Eine KI kann abgeschaltet, neu trainiert oder hinter Entwicklerfirmen und Regierungsabteilungen versteckt werden. Der Bürger steht dann nicht mehr einem Amtsträger gegenüber, sondern einem System.

Der Streit um Diella zeigt, wohin der digitale Staat steuern kann: weg von gewählten Personen, hin zu anonymen Entscheidungsmaschinen. Erst kommt der Chatbot als Assistent, dann als Verwaltungsinstanz, am Ende als politisches Feigenblatt für Regierungen, die Verantwortung auslagern wollen.

Albanien ist mit diesem Experiment vielleicht nur früher dran als andere. Auch in der EU wird seit Jahren von digitaler Verwaltung, automatisierten Verfahren und KI-gestützter Entscheidungsfindung gesprochen. Der Fall Diella zeigt, warum diese Entwicklung nicht nur technisch, sondern politisch kontrolliert werden muss. Eine Regierung darf nicht unbestechlich wirken, weil sie menschliche Korruption durch digitale Intransparenz ersetzt.