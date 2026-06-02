Die SVP schlägt vor der eidgenössischen Abstimmung am 14. Juni Alarm. In einem aktuellen Editorial warnt die Partei, die heutige Migration sei eine Gefahr für die Zukunft der Schweiz. Das ist hart formuliert, aber der Kern ist kaum wegzudiskutieren. Ein Land, das Zuwanderung nicht mehr steuert, gibt die Kontrolle über seine eigene Entwicklung aus der Hand.

Die Schweiz steht längst nicht mehr nur vor einer abstrakten Bevölkerungsfrage. Es geht um Schulen, Wohnraum, Sozialwerke, Verkehr, Sicherheit, Löhne, kulturellen Zusammenhalt und die Frage, ob der Staat noch bestimmen kann, wer dauerhaft Teil des Landes wird. Genau hier setzt die SVP an. Sie will die Massenzuwanderung begrenzen, bevor aus der Schweiz ein überlastetes 10-Millionen-Land wird.

Der Anlass für die neue Schärfe ist auch die Sicherheitslage. Das SVP-Editorial verweist auf den Messerangriff von Winterthur, bei dem Kinder angegriffen wurden, und zieht daraus die politische Konsequenz: Eine Migrationspolitik, die Risiken importiert und anschließend mit Beschwichtigungsformeln verwaltet, gefährdet die eigene Bevölkerung. Das mag den üblichen Kommentatoren zu direkt sein. Für viele Bürger ist es schlicht die Realität, die sie täglich spüren.

Natürlich wird der Vorwurf wieder reflexhaft kommen. Wer Migration begrenzen will, schüre Angst. Doch diese Umkehrung ist bequem. Angst entsteht nicht durch das Benennen von Problemen, sondern durch das jahrelange Wegreden. Wer überfüllte Schulen, Druck auf Mieten, Integrationskonflikte, Gewaltfälle und steigende Belastung der Sozialsysteme ignoriert, schützt nicht den gesellschaftlichen Frieden. Er zerstört ihn.

Die SVP fordert deshalb zu Recht einen Kurswechsel. Die Schweiz muss wieder selbst entscheiden, wie viele Menschen sie aufnehmen kann, welche Qualifikation sie braucht, welche Regeln gelten und wann ein Staat Nein sagt. Humanität ohne Grenze wird zur Selbstaufgabe. Einwanderung ohne Steuerung wird zur Entmachtung des eigenen Volkes.

Besonders gefährlich ist die politische Erzählung, Wachstum sei immer gut. Mehr Menschen, mehr Konsum, mehr Arbeitskräfte, mehr Bautätigkeit: Das klingt nach Wohlstand. In Wahrheit wächst oft nur der Druck. Die Infrastruktur ächzt, Landschaft wird verbaut, Mieten steigen, Schulen und Spitäler geraten an Grenzen, und am Ende zahlen jene Bürger den Preis, die nie gefragt wurden, ob sie diese Entwicklung überhaupt wollen.

Genau deshalb ist die Initiative „Keine 10-Millionen-Schweiz!“ mehr als ein technischer Abstimmungstext. Laut Bundesrat stimmen die Schweizer Stimmberechtigten am 14. Juni 2026 über die Vorlage ab. Es geht um die Frage, ob die Schweiz ihre demografische Zukunft politisch steuert oder ob sie sich von Wirtschaftslobbys, internationalen Verpflichtungen und linken Moralparolen treiben lässt.

Die Gegner werden von Abschottung sprechen. Doch die eigentliche Abschottung betreiben jene, die sich gegen die Wirklichkeit abschotten – gegen überforderte Gemeinden, gegen Bürger, die sich fremd im eigenen Quartier fühlen, gegen Familien, die keine bezahlbare Wohnung mehr finden, gegen Lehrer, Polizisten und Sozialarbeiter, die die Folgen einer falschen Politik ausbaden müssen.

Die SVP benennt, was viele nicht mehr auszusprechen wagen. Migration ist nicht automatisch Bereicherung. Sie kann ein Land stärken, wenn sie begrenzt, qualifiziert und kontrolliert ist. Sie kann ein Land aber auch überfordern, wenn sie zur Massendynamik wird. Genau an diesem Punkt steht die Schweiz jetzt.

Am 14. Juni haben die Schweizer die Möglichkeit, die Notbremse zu ziehen. Wer die Schweiz als freies, sicheres und eigenständiges Land erhalten will, sollte diese Abstimmung nicht als gewöhnlichen Urnengang behandeln. Sie ist die letzte Chance für die Schweiz, bevor die 10-Millionen-Logik unumkehrbar wird.