AfD-Kandidaten von Wahlen ausgeschlossen: Die Fälle und ihre Begründungen

Stand: 29. Juli 2026. Mehrere Bewerber der AfD sind innerhalb kurzer Zeit von kommunalen Wahlen ausgeschlossen worden. Wahlausschüsse bezweifeln ihre Verfassungstreue oder berufen sich auf formale und beamtenrechtliche Anforderungen. Diese Übersicht dokumentiert die bekannten Fälle, die vorgebrachten Begründungen und den weiteren Verlauf.

Besondere Aufmerksamkeit erregten die Vorgänge in Niedersachsen. Dort wurden mehrere AfD-Kandidaten von Wahlausschüssen gestoppt. F-NEWS fasste die Entwicklung zunächst unter dem Titel „Drei AfD-Kandidaten gestoppt, vierter Fall offen“ zusammen. Inzwischen ist auch der damals noch offene Fall Stephan Bothe entschieden.

In Friesland traf es Martin Sichert. Der Wahlausschuss ließ ihn nicht als Kandidaten für die Landratswahl antreten. Im Zentrum stand die Frage, ob er die Gewähr dafür biete, jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung einzutreten. Der vollständige Vorgang ist im F-NEWS-Bericht über den Ausschluss von Martin Sichert dokumentiert.

Wenig später wurde eine weitere AfD-Bewerberin gestoppt. Damit entstand der Eindruck, dass es sich nicht mehr um einen isolierten Streitfall handelt. F-NEWS berichtete über den nächsten Ausschluss nach dem Fall Sichert. Politisch brisant ist dabei, dass Wahlausschüsse nicht lediglich Unterschriften und Fristen prüfen, sondern zunehmend über die persönliche Verfassungstreue von Oppositionskandidaten urteilen.

Auch Justin Vogel durfte in Herzberg nicht als Bürgermeisterkandidat antreten. Nach der im Ausschuss vorgebrachten Begründung spielten seine Funktionen in der Alternative für Deutschland und der Generation Deutschland eine zentrale Rolle. Die Entscheidung fiel einstimmig. F-NEWS dokumentierte den Fall unter „Wahlausschuss stoppt Justin Vogel“.

Am 29. Juli traf der Kreiswahlausschuss auch die endgültige Entscheidung über Stephan Bothe. Der Landtagsabgeordnete und stellvertretende AfD-Landesvorsitzende wurde nicht zur Landratswahl im Landkreis Lüneburg zugelassen. Zuvor hatte das niedersächsische Innenministerium unter Einbeziehung des Verfassungsschutzes erklärt, Bothe biete nicht die Gewähr, jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung einzutreten. F-NEWS hat den Beitrag über den Fall Bothe mit der neuen Entscheidung aktualisiert.

Ein Ausschluss ist nicht automatisch rechtswidrig. Wahlgesetze und kommunale Vorschriften enthalten Voraussetzungen, die für alle Bewerber gelten. Entscheidend ist jedoch, ob diese Maßstäbe einheitlich, nachvollziehbar und mit belastbaren Tatsachen angewandt werden. Die bloße Mitgliedschaft oder Funktion in einer nicht verbotenen Partei darf nicht stillschweigend an die Stelle einer individuellen Prüfung treten.

Die Fälle können vor Gerichten landen und dort korrigiert oder bestätigt werden. Bis zu einer endgültigen Entscheidung bleibt politisch dennoch ein Schaden: Wird ein Kandidat kurz vor einer Wahl ausgeschlossen, kann schon der Zeitablauf die Teilnahme faktisch unmöglich machen. Eine spätere juristische Rehabilitierung ersetzt dann keine verlorene Wahlchance.

Diese Übersicht wird bei weiteren Entscheidungen, Gerichtsverfahren und neuen Kandidatenausschlüssen aktualisiert. F-NEWS trennt dabei zwischen bestätigten Tatsachen, den offiziellen Begründungen der Wahlausschüsse und der politischen Bewertung. Gerade wenn eine Opposition nicht verboten ist, darf ihre Ausschaltung nicht auf dem Verwaltungsweg zur neuen Normalität werden.