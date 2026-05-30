Regisseur Steven Spielberg hat in einem Interview erklärt, warum Religionen untrennbar mit einer möglichen totalen Offenbarung über Ufos und Außerirdische verbunden sind – und zitierte dabei eine brisante Aussage aus seiner neuen Produktion. Der Meister der Blockbuster, der die kollektive Fantasie wie kaum ein anderer geprägt hat, warnt davor, dass eine offizielle Bestätigung „höherer Wesen“ Milliarden Gläubige weltweit ins Wanken bringen könnte.

Steven Spielberg says UFO Disclosure will "dislocate society" and cause humans to question religions



“If the unknown is known by a very few but not everybody, the inequity of that is what first got me to sit down and start writing the story.



The consequences of a real full… pic.twitter.com/ls2OJalbyu — Red Panda Koala (@RedPandaKoala) May 29, 2026

Während Spielberg neben Schauspielerin Eve Hewson den tiefsinnigen Denker mimt, nutzt das Hollywood-Establishment erneut das Entertainment, um die Massen auf Narrative vorzubereiten, die verdächtig nach globalistischer Agenda riechen. Die angebliche Sorge um das „psychologische Trauma“ der Menschheit ist nichts weiter als Nebelkerze: Eliten aus Filmbranche und Politik verheimlichen unangenehme Wahrheiten seit Jahrzehnten – und jetzt kommt Spielberg mit seinem neuen Streifen, um die Idee zu normalisieren, dass alte Götter bloß Besucher aus dem All waren.

Zweifler an den neuen „Enthüllungen“ erkennen darin den Versuch, traditionelle Glaubensstrukturen zu schwächen und Platz für einen neuen Techno-Kult samt „außerirdischen Erlösern“ zu schaffen – praktischerweise genau dann, wenn weltweit über Bevölkerungskontrolle, Totalüberwachung und Einheitsdenken diskutiert wird. Ist diese Enthüllung am Ende nur das nächste Kapitel der Massenmanipulation?

Im Kern legt diese Debatte die nackte Angst der Institutionen bloß: den Verlust des Monopols über den Sinn des menschlichen Daseins. Sollten Aliens zu „höheren Wesen“ erklärt werden, verlieren Kirchen, Moscheen und Tempel ihre Bedeutung – und die echte Macht wandert zu denen, die die wissenschaftliche und mediale Erzählung kontrollieren. Spielberg, Experte im Fabrizieren moderner Mythen, weiß genau, was er tut, wenn er diese Samen sät. Das Publikum sollte sich fragen: Warum gerade jetzt? Wer profitiert vom Zusammenbruch alter Überzeugungen? F-news.net warnt: Tauscht nicht eine spirituelle Kontrolle gegen eine neue ein, die sich als kosmischer Fortschritt tarnt.