Am Nürnberger Hauptbahnhof steht ein Fall im Raum, der an die britischen Grooming-Gang-Skandale erinnert. WELT berichtet, eine Männergruppe in Nürnberg solle über Monate junge Mädchen drogenabhängig gemacht und anschließend sexuell ausgebeutet haben. Die Jugendhilfe wird mit dem Satz zitiert, man habe „gebetsmühlenartig vor solchen Entwicklungen“ gewarnt.

Der offizielle Ermittlungsrahmen läuft unter dem Namen EKO „Kajal“. Nach dem Stand, über den WELT berichtet und auf den sich auch ein vielgeteilter X-Post der Publizistin Bärbel Jilge bezieht, haben die Ermittler mehr als ein Dutzend potenzielle Täter im Visier. Es soll sich demnach nahezu ausschließlich um Migranten aus Syrien, Irak, Pakistan oder nordafrikanischen Ländern handeln. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Das Muster, das beschrieben wird, ist besonders perfide: Mädchen aus prekären Verhältnissen seien zunächst umgarnt worden. Es soll Geschenke gegeben haben, Kleidung, Kosmetik, Aufmerksamkeit. Danach seien Drogen angeboten worden, darunter harte Stoffe wie Crystal Meth oder abhängig machende Schmerzmittel. Aus Zuwendung wurde Abhängigkeit. Aus Abhängigkeit wurde Ausbeutung. Genau hier liegt der Kern des Grooming-Vorwurfs.

WELT schreibt von Dutzenden betroffenen Mädchen, eine genaue Opferzahl sei noch nicht bekannt. Wenn sich dieser Verdacht bestätigt, handelt es sich nicht um ein paar Einzeltäter am Rand des Bahnhofs, sondern um ein Milieu, das verwundbare Minderjährige systematisch an sich zieht. Hauptbahnhof, Drogenszene, Jugendhilfe, Migration und sexuelle Gewalt fallen hier in einem Brennpunkt zusammen.

Der X-Post von Jilge fasst die Empörung im Netz scharf zusammen und zieht Parallelen zu den britischen Grooming-Gangs sowie zu aktuellen Debatten in Österreich. Seine pauschalste Zuspitzung ist journalistisch keine Tatsachenquelle. Sie zeigt aber, wie groß die Wut inzwischen ist: Viele Bürger haben den Eindruck, dass bei Sexualgewalt gegen junge Mädchen erst dann weggeschaut, beschwichtigt oder abstrahiert wird, wenn Herkunft und Migrationsmilieus eine Rolle spielen.

Genau diese Leerstelle ist politisch gefährlich. Wenn Behörden, Medien oder Sozialarbeit bestimmte Muster aus Angst vor „falschen Debatten“ nicht klar benennen, überlassen sie das Feld den härtesten Formulierungen im Netz. Dann entsteht der Eindruck, der Schutz Minderjähriger werde dem Schutz einer Erzählung geopfert. Das ist Gift für Vertrauen in Staat und Presse.

Es braucht hier keine Pauschalurteile gegen ganze Gruppen. Es braucht saubere Ermittlungen, klare Sprache und harte Konsequenzen gegen Täter. Wer Mädchen mit Geschenken anlockt, mit Drogen abhängig macht und sexuell ausbeutet, gehört nicht in Sozialromantik verpackt, sondern vor Gericht. Und wer solche Strukturen erkennt, muss sie früh benennen, bevor aus einzelnen Fällen Netzwerke werden.

Nürnberg ist damit mehr als eine regionale Polizeigeschichte. Der Fall berührt die zentrale Frage, ob Deutschland aus den Fehlern anderer Länder lernt. In England wurden Opfer jahrelang ignoriert, weil Täterprofile politisch unbequem waren. Wenn sich in Nürnberg ähnliche Mechanismen abzeichnen, darf es nicht wieder heißen, man habe es nicht kommen sehen.

Quellen