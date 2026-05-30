Laut Pressecop24 erschüttern schwere Vorwürfe gegen einen Richter das Verfahren gegen Thomas Krebs in Lohr. Nach der Urteilsverkündigung soll der Richter dem Verurteilten sogar gedroht haben – ein Paukenschlag, der tiefe Risse im deutschen Justizsystem offenbart. Statt neutraler Rechtsprechung erleben wir hier offenbar persönliche Racheakte hinter den dicken Mauern alter Gerichtsgebäude.

Während die etablierten Medien wieder einmal wegschauen, zeigt dieser Fall exemplarisch, wie sehr das Vertrauen in die dritte Gewalt beschädigt ist. Wenn Richter ihre Macht missbrauchen und Angeklagte einschüchtern, statt für Gerechtigkeit zu sorgen, dann ist das nicht nur ein Einzelfall, sondern ein Symptom eines maroden Systems, das Bürger zu Spielbällen macht. Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf Aufklärung: Wer kontrolliert eigentlich diese Richter, und warum dürfen solche Skandale so oft unter den Teppich gekehrt werden? Thomas Krebs‘ Fall könnte nur die Spitze des Eisbergs sein – Zeit, dass endlich Licht ins Dunkel der Amtsstuben kommt.