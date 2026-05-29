In unserem ersten Bericht über den Fall Bad Klosterlausnitz hatten wir den damaligen Verdachtsstand aufgegriffen: Nach einem Maibaumfest in Thüringen standen vier Migranten unter Vergewaltigungsverdacht. Schon damals galt ausdrücklich die Unschuldsvermutung. Nun stellt sich der Fall in einem wichtigen Punkt anders dar. Nach neuen Recherchen von BILD hat sich der Anfangsverdacht gegen zwei Männer aus dem Irak nicht bestätigt. Sie sollen Helfer gewesen sein, nicht Täter.

Die beiden Brüder, 26 und 29 Jahre alt, gerieten demnach in der Nacht nach der Tat selbst ins Visier, weil sie an der Suche nach der verschwundenen 22-Jährigen beteiligt waren und am Tatort auftauchten. Einer der beiden, Sagvan Q., arbeitet laut BILD in einem Dönerladen in der Nähe. Er habe gemeinsam mit seinem Bruder und einer Freundin des Opfers nach der jungen Frau gesucht, nachdem gegen 1.45 Uhr eine Nachricht eingegangen sei, dass sie verschwunden sei.

Etwa eine halbe Stunde später hätten die Brüder die Frau in einem Hinterhof hinter einem Blechtor gefunden. BILD zitiert Sagvan Q. sinngemäß damit, er habe gesehen, wie einer der Männer bei der Frau gewesen sei und ein weiterer daneben gestanden habe. Die junge Frau sei in den Kofferraum eines Autos gepackt worden. Die Brüder hätten Hilfe gerufen. Der Bruder habe zudem versucht, aufgebrachte Menschen zurückzuhalten, weil es sich um einen Tatort gehandelt habe.

Der Irrtum hatte Folgen. Sagvan Q. wurde nach eigenen Angaben zehn Stunden lang von der Polizei verhört, bevor er wieder freikam. Staatsanwalt Thomas Riebel bestätigte gegenüber BILD, es habe eine unübersichtliche Situation gegeben, aus der sich der Anfangsverdacht ergeben habe. Dieser habe sich aber nicht erhärten lassen. Auch der Bruder sei wieder auf freiem Fuß.

Damit wird der Fall nicht weniger schwer, aber genauer. Nach dem aktuellen Stand sitzt ein 29-jähriger Syrer als dringend Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Ein mutmaßlicher Komplize, ein 30-jähriger Iraker, ist laut BILD weiterhin auf der Flucht. Die beiden irakischen Brüder, die zunächst mit im Verdachtskreis standen, sollen dagegen nach Darstellung des Berichts zur Aufklärung beigetragen haben.

Diese Korrektur ist wichtig. Gerade bei schweren Sexualdelikten muss der Staat hart und sauber arbeiten. Hart gegen Täter. Sauber gegenüber Menschen, die in einer chaotischen Lage zu Unrecht unter Verdacht geraten. Wer helfen wollte und dadurch plötzlich selbst als Verdächtiger gilt, erlebt die andere Seite eines Ermittlungsdrucks, der in solchen Nächten schnell entsteht.

Politisch bleibt der Fall dennoch brisant. Eine junge Frau wurde nach einem Volksfest Opfer einer schweren Sexualstraftat. Ein Tatverdächtiger sitzt in Haft, ein weiterer wird gesucht. Gleichzeitig zeigt die neue Entwicklung, wie vorsichtig mit ersten Verdachtslagen umzugehen ist. Herkunft, Tatverdacht und tatsächliche Rolle müssen auseinandergehalten werden. Sonst trifft die Wut am Ende die Falschen.

Für Bad Klosterlausnitz ist das nur ein kleiner Trost. Der Ort steht weiter unter Schock, das Opfer steht im Mittelpunkt der eigentlichen Tat, und die Ermittlungen sind nicht abgeschlossen. Klar ist aber schon jetzt: Unser erster Bericht bildete den damaligen Stand ab. Der neue Stand lautet: Zwei zunächst verdächtigte Iraker gelten laut BILD nicht als Täter, sondern als Helfer. Der Fokus liegt nun auf einem inhaftierten Syrer und einem flüchtigen Iraker.

Quellen