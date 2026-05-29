Nach Flaschen und Dosen könnten nun auch Gurkengläser in die Pfandlogik rutschen. Wie t-online berichtet, wollen 24 Hersteller ihre Glasverpackungen von Einweg auf Mehrweg umstellen und dafür Pfand erheben. Betroffen wären nicht nur Gewürzgurken, sondern auch Produkte wie Senf, Marmelade und andere Glaskonserven.

Genannt werden unter anderem Dittmann, Kühne, Andros Deutschland und Develey Senf + Feinkost. Die Unternehmen arbeiten dem Bericht zufolge mit dem Berliner Start-up Dotch zusammen. Dotch soll das Pfand- und Rücklaufsystem für Mehrwegglasverpackungen übernehmen. Einige Bio-Anbieter wie Dennree und Alnatura setzen bereits auf das Unternehmen.

Offiziell klingt das nach sauberer Umweltpolitik: Glas wiederverwenden, Ressourcen schonen, Klimaemissionen senken. Der Naturschutzbund Nabu begrüßt die Richtung und verweist darauf, dass Glas dem Klima zuliebe eher als Mehrweg- denn als Einwegverpackung genutzt werden sollte. Das Argument ist nachvollziehbar. Wer Glas produziert, einschmilzt, transportiert und entsorgt, bewegt viel Energie und Material.

Interessant ist aber, warum die Hersteller jetzt handeln. Laut t-online begründen die beteiligten Unternehmen die Umstellung auch mit steigenden CO2-Industriepreisen für Einwegglas und höheren Lizenzkosten. Mit anderen Worten: Der Markt reagiert nicht nur auf Umweltbewusstsein, sondern auf Kosten, Abgaben und Regulierung. Die grüne Verpackungswelt entsteht nicht aus reiner Liebe zur Gurke, sondern aus Druck auf die Kalkulation.

Für Verbraucher bedeutet das zunächst mehr Rückgabepflicht im Alltag. Wer bisher das leere Gurkenglas in den Glascontainer warf oder es für Schrauben, Suppe oder Marmelade weiterverwendete, könnte künftig ein Pfandobjekt in der Hand haben. Das ist nicht dramatisch, aber es zeigt den Trend: Immer mehr Alltagsgegenstände werden in Rücklaufsysteme, Registrierlogiken und Verpackungsregeln eingebunden.

Für Hersteller kann Mehrweg Planungssicherheit bringen. Timm Reichold von Feinkost Dittmann spricht laut t-online von mehr Stabilität bei Verpackungen. Das ist der nüchterne Teil der Geschichte. Wer sein Glas zurückbekommt, ist weniger abhängig von Neuglaspreisen, Lizenzkosten und Entsorgungswegen. Gleichzeitig entsteht aber ein neues System mit Logistik, Sortierung, Reinigung und Verwaltung.

Der Pfandstaat beginnt selten spektakulär. Er beginnt beim kleinen Bon, beim Rückgabeautomaten, beim Hinweis auf der Verpackung. Jetzt also womöglich auch beim Gurkenglas. Man kann das sinnvoll finden. Man sollte nur nicht übersehen: Jede neue Kreislauflösung ist auch ein neues Stück Alltagsbürokratie. Am Ende sortiert nicht nur der Kunde seinen Müll. Er sortiert sein Leben nach Pfandzeichen.

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