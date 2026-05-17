UFO-Disclosure oder biblische Täuschung? Warum US-Pastoren vor den neuen Akten warnen

In den USA bekommt die UFO-Debatte eine neue, unbequeme Wendung. Nicht nur Militärs, Geheimdienstler und Kongressabgeordnete sprechen über UAPs. Jetzt melden sich auch Pastoren zu Wort, die behaupten, bei geheimen Vorbereitungstreffen zur kommenden Disclosure gewesen zu sein. Ihr Verdacht: Was als Enthüllung über außerirdisches Leben verkauft wird, könnte in Wahrheit eine spirituelle Täuschung sein.

Pastor Joseph Zupetz und Evangelist Tony Merkel erzählen in einem Daily Mail Bericht, sie seien im Februar zu einem privaten Treffen in den Bergen von Tennessee eingeladen worden. Dort hätten ehemalige Militärs und Personen aus UAP-Kreisen über kommende Enthüllungen gesprochen. Zupetz behauptet, auf einem Gerät seien ihm Bilder von „translucent beings“ gezeigt worden: durchscheinende Wesen in einer Waldumgebung, mit langen Armen und Beinen.

Belegt ist das bisher nicht. Es gibt keine öffentlich überprüfbaren Bilder, keine offiziellen Dokumente zu diesem Treffen und keine klar identifizierten Organisatoren. Genau deshalb muss man die Geschichte vorsichtig behandeln. Aber interessant ist sie trotzdem, weil sie zeigt, wie stark sich die UFO-Debatte in den USA verändert hat.

Denn dort geht es längst nicht mehr nur um die alte Frage: Gibt es Außerirdische? Die neue Frage lautet: Wer bekommt die Deutungshoheit, wenn Regierungen, Militärs und Medien plötzlich über Phänomene sprechen, die jahrzehntelang verspottet wurden?

Laut Daily Mail hätten die Organisatoren des Treffens die kommende Disclosure mit der biblischen „Great Deception“ verglichen. In evangelikalen Kreisen ist damit eine endzeitliche Täuschung gemeint, die Menschen von Christus wegführen soll. Die These: UAPs seien nicht unbedingt außerirdisch, sondern möglicherweise interdimensional, spirituell oder dämonisch.

Das klingt für deutsche Ohren schnell abenteuerlich. Aber in den USA trifft diese Deutung auf ein politisches Umfeld, in dem Religion, Sicherheitspolitik und Verschwörungsangst traditionell enger beieinanderliegen. Tucker Carlson sprach wiederholt davon, das UFO-Thema habe möglicherweise eine spirituelle Dimension. Auch in konservativen Kreisen wird immer häufiger gefragt, ob „Aliens“ nur ein modernes Etikett für ältere religiöse Kategorien seien: Engel, Dämonen, gefallene Wesen.

Der nüchterne Gegenpol bleibt: Pentagon, NASA und AARO sprechen nicht von Dämonen. Sie sprechen von Daten, Sensoren, Luftraumsicherheit, Fehlidentifikationen, Drohnen, Ballons und ungeklärten Fällen. Aber genau dazwischen entsteht die Spannung. Wenn der Staat sagt: Wir wissen nicht genau, was manche Phänomene sind, füllen andere diese Lücke mit Theologie, Angst und Prophezeiung.

Für Deutschland ist das doppelt interessant. Hier gilt UFO-Berichterstattung noch immer schnell als unseriös. In den USA dagegen ist das Thema gleichzeitig Kongressakte, Militärfrage, Popkultur und Glaubenskampf. Während Berlin wegschaut, diskutiert Amerika bereits darüber, ob Disclosure eine wissenschaftliche, sicherheitspolitische oder spirituelle Krise auslösen könnte.

Die Geschichte der Pastoren beweist keine „translucent beings“. Sie beweist auch keine biblische Prophezeiung. Aber sie zeigt etwas anderes: Die UFO-Disclosure ist nicht nur eine Frage von Akten. Sie ist eine Frage der Erzählung.

Wenn Regierungen eines Tages mehr freigeben, wird nicht nur entscheidend sein, was auf den Bildern zu sehen ist. Entscheidend wird sein, wer erklärt, was es bedeuten soll: Militärs, Wissenschaftler, Geheimdienste, Medien — oder Prediger, die darin den Beginn einer großen Täuschung sehen.

Quellenbasis: Daily Mail, Pentagon/AARO, NASA-UAP-Bericht, öffentliche Aussagen aus dem US-Disclosure-Umfeld — 15./17. Mai 2026