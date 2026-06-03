Gewöhnlich mache ich mich nicht lustig über solche Dinge, schon gar nicht öffentlich, aber manchmal gibt es einfach so viele Anlässe, dass sich mein Schandmaul ganz von alleine auftut.

Die „UAP-Enthüllungen“ der USA sind ein solcher Anlass. Überall ein Thema, und wenn auch nur, um die Veröffentlichungen als Nebelkerze zu bezeichnen, nur bei uns herrscht bis auf ein wenig „Dienst – nach – Vorschrift – Berichterstattung“ eisiges Schweigen im Blätterwalde. Für Ufos, Aliens oder gar Dämonen, wie man in us-amerikanischen christlichen Kreisen sagt, gibt es genauso eine Brandmauer wie gegen die AfD und Religion und Glauben allgemein – es sei denn es handelt sich um den Islam, über den spottet man aus guten Gründen lieber nicht. Auf allen anderen irgendwie Gläubigen trampelt man mit Genuss nur so herum und bricht mit Fummeltrienen und Popostöpsel-Priestern im Gottesdienst freudig ein Tabu nach dem anderen, dass die Menschen auch ja den letzten Halt verlieren.

Unsere Wirklichkeit ist anders konstruiert als die sogenannten Wissenschaften propagieren, früher nannte man das Schulweisheit und sprach ganz normal davon, dass es noch mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt. Irgendwann hat sich ganz besonders in Deutschland eine merkwürdige Form von Atheismus breit gemacht, der nicht als solcher daher kommt, sondern einfach nur ausblendet, was über die „Wahrnehmung“ der fünf Sinnesorgane hinausgeht. Alles irgendwie Fantastische wurde verbannt und darf nur noch in entstellter Form in Büchern und Horrorfilmen stattfinden oder wird auf dem Esoterikmarkt so durch den Wolf gedreht, dass so ein gequirltes Verdauungsprodukt daraus wird wie die Galaktische Föderation mit ihrem Sternenkommander Ashtar Sheran, der irgendwie logisch die Wiederkehr von Jesus Christus ist. Und Ashtar Sheran ist gleichzeitig noch als das Geistwesen „Sananda“ bekannt, das mindestens genauso oft in Meditationskreisen gechannelt wird, wie es Youtube-Kanäle gibt, deren Betreiber alle als „offizielle“ Botschafter der Galaktischen Föderation fungieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich im Laufe der Woche der ein oder andere davon bei mir melden wird, nicht mental, sondern per Email oder Telefon und weniger mit einer frohen Botschaft, denn mit einer wüsten Beschimpfung. Gut, dass es die Löschtaste und das rote Hörersymbol gibt.

Und da ist er, der ewige Horst von der Sternenflotte, vergessen sind die UAP-Enthüllungen: