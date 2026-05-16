Hat Deutschland UFO-Akten? Warum Berlin beim UAP-Thema lieber wegschaut

In den USA sitzen Militärs vor dem Kongress, Geheimdienste veröffentlichen UAP-Berichte, das Pentagon betreibt mit AARO eine eigene Anlaufstelle für unidentifizierte anomale Phänomene. Und Deutschland? Tut so, als sei das alles ein amerikanisches Popkulturproblem. Dabei ist die spannendere Frage nicht, ob irgendwo in einem Keller „Alien-Akten“ liegen. Die Frage lautet: Warum gilt ein Thema, das in Washington längst als Luftsicherheits- und Geheimdienstfrage behandelt wird, bei uns noch immer als unseriöser Stoff für Spinnerabende?

Die kurze Antwort: Ja, es gibt deutsche UFO-Akten. Aber nicht als sauber gepflegtes deutsches Gegenstück zu den US-UAP-Files. Es gibt Bundestagsgutachten, Archivspuren, Anfragen, alte Behördenakten, militärische und geheimdienstliche Randnotizen — aber keine sichtbare zentrale Stelle, die UAP-Vorfälle systematisch sammelt, auswertet und öffentlich einordnet.

Der bekannteste Fall liegt beim Bundestag. 2009 erstellten die Wissenschaftlichen Dienste eine Ausarbeitung mit dem Titel „Die Suche nach außerirdischem Leben und die Umsetzung der VN-Resolution A/33/426 zur Beobachtung unidentifizierter Flugobjekte und extraterrestrischen Lebensformen“. Klingt nach Akte X im Behördenformat, war aber zunächst nicht öffentlich. Erst nach jahrelangem Rechtsstreit um Informationsfreiheit musste der Bundestag die Unterlagen zugänglich machen. Das Bundesverwaltungsgericht entschied 2015, dass Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste grundsätzlich nach dem Informationsfreiheitsgesetz herauszugeben sind. Darüber berichteten unter anderem Golem, Netzpolitik und Telepolis.

Der Inhalt war weniger spektakulär als die Klagegeschichte. Die Ausarbeitung befasste sich mit internationalen Debatten, UN-Resolutionen, Frankreichs Umgang mit UFO-Meldungen und der Frage, ob Staaten solche Phänomene überhaupt erfassen. Spannend ist aber gerade das: Schon 2009 wusste man im Bundestag, dass andere Länder deutlich offener mit dem Thema umgehen. In einer weiteren Bundestagsausarbeitung zu Frankreich heißt es, Frankreich sei der einzige EU-Mitgliedstaat, der UFO-Sichtungen offiziell dokumentiere und die Akten im Internet zugänglich mache.

Deutschland dagegen bleibt bei der alten Linie: nichts zu sehen, nichts Zuständiges, bitte weitergehen. Auf eine IFG-Anfrage über mögliche UFO-Sichtungen im deutschen Luftraum antwortete das Bundesverteidigungsministerium laut FragDenStaat, im BMVg sei kein Vorgang zu einem durch Radar oder anderweitig aufgeklärten unbekannten Flugobjekt bekannt. Alle gemeldeten Vorgänge zu nicht identifizierbaren Kontakten im Luft- und Weltraum über Deutschland hätten erklärbaren Phänomenen zugeordnet werden können. Auch der ARD-Faktenfinder zitierte das Verteidigungsministerium 2023 mit der Aussage, es lägen „weiterhin keine Erkenntnisse zu Ufo oder UAP“ vor.

Das kann stimmen. Es kann aber auch heißen: Was nicht systematisch gesucht, gesammelt und öffentlich ausgewertet wird, taucht politisch nicht als Problem auf.

Genau hier unterscheidet sich Deutschland von den USA. Washington sagt nicht: Wir haben Aliens. Washington sagt: Wir haben unklare Luftraumereignisse, Sensorprobleme, mögliche Drohnen, Ballons, gegnerische Systeme, Fehlidentifikationen und einige Fälle, die nicht sauber erklärt sind. Das ist kein Esoterikthema, sondern Lagebild, Luftraumkontrolle und nationale Sicherheit. Die US-Geheimdienste veröffentlichten 2021 eine vorläufige UAP-Einschätzung. Das Pentagon baute AARO auf, um solche Phänomene über Luft, See, Land, Weltraum und Unterwasserbereiche hinweg zu erfassen. Die NASA setzte 2023 eine unabhängige UAP-Studiengruppe ein und betonte ausgerechnet den Punkt, der Deutschland fehlt: bessere Daten, weniger Stigma.

In Deutschland ist dieses Stigma der eigentliche Aktenschrank. Das Wort UFO reicht, und viele Redaktionen schalten auf Ironie. Politiker wollen nicht gefragt werden, Beamte wollen nicht zuständig sein, Wissenschaftler wollen ihren Ruf nicht riskieren. Dabei bedeutet UAP nicht automatisch „Außerirdische“. Es bedeutet zunächst nur: Ein beobachtetes Phänomen ist mit den vorhandenen Daten nicht identifiziert. Wer das sofort ins Lächerliche zieht, verwechselt Skepsis mit Denkverbot.

Natürlich muss man die andere Seite sehen. Die meisten Sichtungen lassen sich erklären: Planeten, Satelliten, Starlink-Züge, Drohnen, Wetterballons, Flugzeuge, Reflexionen, Sensorfehler, Fakes. Gerade Starlink hat selbst schon zu Fehlidentifikationen geführt. Eine seriöse UAP-Stelle müsste also vor allem entmystifizieren. Aber genau das wäre ein Argument für bessere Erfassung, nicht dagegen.

Die deutsche Haltung ist bequem: Solange niemand zuständig ist, muss niemand antworten. Solange es keine zentrale Stelle gibt, gibt es keine Statistik. Solange es keine Statistik gibt, kann man behaupten, es gebe kein Problem. Und solange das Thema als unseriös gilt, fragt kaum jemand nach.

Dabei wären deutsche UFO-Akten im nüchternen Sinn hochinteressant: Meldungen der Luftwaffe, Daten der Flugsicherung, Polizeiberichte, alte BND- oder Stasi-Spuren, militärische Beobachtungen aus dem Kalten Krieg, heutige Drohnen- und Ballonfälle über kritischer Infrastruktur. Es geht nicht darum, kleine grüne Männchen zu finden. Es geht darum, den Luftraum ernst zu nehmen.

Die USA haben das Thema aus der Lächerlichkeit geholt, weil Militärpiloten, Sensoren und Sicherheitsbehörden nicht dauerhaft mit einem Tabu arbeiten können. Deutschland hat diesen Schritt nicht gemacht. Hier gilt UAP noch immer als Karrierekiller, obwohl Drohnenkrieg, Spionageballons, Satelliten, autonome Systeme und hybride Angriffe längst zeigen: Unklare Objekte im Luftraum sind keine Witzfrage.

Ja, Deutschland hat UFO-Akten. Aber wichtiger ist: Deutschland hat keinen erwachsenen Umgang mit ihnen. Zwischen Spott und Geheimhaltung bleibt eine Lücke, in der Aufklärung eigentlich stattfinden müsste. Und genau diese Lücke ist der eigentliche Skandal.

Quellen: Deutscher Bundestag/Wissenschaftliche Dienste, Bundesverwaltungsgericht, FragDenStaat, Golem, Netzpolitik, Telepolis, Tagesschau, ODNI, U.S. Department of Defense/AARO, NASA — 15./16. Mai 2026