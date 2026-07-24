Drei Messerfälle im Update: Toter in Regensburg, Lebensgefahr in Stuttgart

Drei Messerfälle, drei Festnahmen und ein Todesopfer: Zu den jüngsten F-News-Meldungen aus Stuttgart, Regensburg und Rüsselsheim liegen neue beziehungsweise inzwischen bestätigte Erkenntnisse vor. Besonders dramatisch entwickelte sich die Lage in Regensburg: Das schwer verletzte Opfer starb im Krankenhaus.

Regensburg: Opfer stirbt – 20-jähriger Deutscher festgenommen

Der zunächst als Geiselnahme gemeldete Großeinsatz in einer Bankfiliale im Regensburger Stadtteil Prüfening endete mit einem Todesopfer. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberpfalz soll ein 20-jähriger deutscher Tatverdächtiger einen Mann in der Bank mit einem Messer schwer verletzt haben. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch seinen Verletzungen.

Spezialkräfte brachten zwei weitere Menschen unverletzt aus dem Gebäude und nahmen den Tatverdächtigen anschließend widerstandslos fest. Der 20-Jährige blieb bei dem Zugriff unverletzt. Hinweise auf weitere Tatbeteiligte gibt es laut Polizei nicht; die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus.

Der Fall wird inzwischen als Tötungsdelikt und Raubüberfall untersucht. Damit ist die anfängliche Bezeichnung als Geiselnahme nach dem aktuellen Ermittlungsstand zu korrigieren. Der Verdächtige soll am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Absperrungen am Tatort wurden aufgehoben. Hier geht es zur ursprünglichen F-News-Eilmeldung.

Stuttgart: 47-Jährige lebensgefährlich verletzt und angezündet

Nach dem Angriff im Stuttgarter Einkaufszentrum Milaneo befindet sich die 47-jährige Frau weiterhin in lebensgefährlichem Zustand. Nach übereinstimmenden Angaben von SWR Aktuell und der Staatsanwaltschaft soll sie mit einem Messer attackiert und anschließend angezündet worden sein.

Der 54-jährige deutsche Tatverdächtige wurde nach einer rund zweistündigen Fahndung gegen 12.10 Uhr im Stuttgarter Stadtteil Heumaden festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen standen der Mann und die Frau in einer Beziehung. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht mehr. Hier steht der bisherige F-News-Bericht.

Rüsselsheim: Keine neuen Angaben nach Angriff im Netto

Zum Messerangriff in einer Netto-Filiale in Rüsselsheim liegt am Freitagmorgen kein neuer amtlicher Sachstand vor. Nach den bisher bestätigten Angaben soll ein 40-Jähriger einen 29 Jahre alten Mann am Arm verletzt haben. Eine 71-jährige Kundin erlitt während des Gerangels eine Schnittverletzung am Bein. Beide wurden leicht verletzt.

Zwei Zeugen überwältigten den mutmaßlichen Täter und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ein Atemalkoholtest ergab rund 2,2 Promille. Gegen den Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Hier steht der F-News-Bericht aus Rüsselsheim.

Stand: 24. Juli 2026, 8.15 Uhr. Der Artikel wird bei neuen bestätigten Erkenntnissen aktualisiert.