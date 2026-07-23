Rüsselsheim: Messerangriff in Netto-Filiale – zwei Menschen verletzt

In einer Netto-Filiale im südhessischen Rüsselsheim ist ein Streit eskaliert: Ein 40-jähriger Mann soll mit einem Messer auf einen 29-Jährigen losgegangen sein. Auch eine unbeteiligte 71-jährige Kundin wurde verletzt. Zwei Zeugen überwältigten den mutmaßlichen Angreifer.

Streit im Supermarkt eskaliert

Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben am Mittwoch gegen 17.40 Uhr in dem Supermarkt in der Feuerbachstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten der 29-Jährige und der 40-Jährige in Streit. Im weiteren Verlauf soll der ältere Mann ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten am Arm verletzt haben.

Während des Gerangels erlitt eine 71 Jahre alte Kundin offenbar unbeabsichtigt eine Schnittverletzung am Bein. Rettungskräfte versorgten beide Verletzten. Nach bisherigen Angaben erlitten die Frau und der 29-Jährige leichte Verletzungen.

Zeugen überwältigen mutmaßlichen Täter

Zwei Zeugen griffen ein, überwältigten den 40-Jährigen und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab nach Angaben der Ermittler einen Wert von rund 2,2 Promille.

Der Tatverdächtige verbrachte die Nacht zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Die Ursache des ursprünglichen Streits ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Über den Vorfall berichten TAG24 sowie das regionale Nachrichtenportal BYC-News unter Berufung auf die Polizei.