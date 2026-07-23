EIL-UPDATE Stuttgart: Messerattacke im Milaneo – 54-jähriger Verdächtiger festgenommen

Update, 13:31 Uhr: Nach der mutmaßlichen Messerattacke im Stuttgarter Einkaufszentrum Milaneo hat die Polizei einen 54 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Das bestätigte die Polizei Stuttgart. Der Mann soll nach dem Angriff durch ein angrenzendes Waldstück geflohen sein. Wenige Kilometer vom Tatort entfernt wurde er von Einsatzkräften aufgespürt und überwältigt.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich nach Polizeiangaben um einen deutschen Staatsbürger. Er soll mit der schwer verletzten Frau eine Beziehung geführt haben. Damit deutet vieles auf eine Beziehungstat hin. Weitere Angaben zum Motiv und zu den genauen Umständen der Festnahme liegen bislang nicht vor.

Nach übereinstimmenden Berichten von t-online und dpa soll der Mann die 47-Jährige gegen 10.15 Uhr in einem Asia-Markt im Untergeschoss des Einkaufszentrums mit einer Stichwaffe angegriffen haben. Anschließend soll er versucht haben, die Frau anzuzünden. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht. Berichten zufolge schwebt sie in Lebensgefahr.

Polizei und Rettungsdienst rückten mit starken Kräften zum Milaneo am Mailänder Platz aus. Das Einkaufszentrum wurde zeitweise geräumt und abgesperrt. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Fahndung aus der Luft. Auch die Spurensicherung war vor Ort.

Ein zunächst gemeldeter Brandalarm dürfte mit dem Versuch zusammenhängen, das Opfer anzuzünden. Offiziell war dieser Zusammenhang zu Beginn des Einsatzes noch unklar. Die Polizei hatte für Medienvertreter eine Sammelstelle im Bereich Londoner Straße und Moskauer Straße eingerichtet.

Das Milaneo ist inzwischen wieder weitgehend geöffnet. Nach der Festnahme besteht laut Polizei keine Gefahr mehr für die Bevölkerung. Die Ermittlungen zum Ablauf der Tat, zur verwendeten Waffe und zum Motiv des 54-Jährigen dauern an.