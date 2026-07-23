EIL Regensburg: Geiselnahme in Bank – ein Mensch lebensgefährlich verletzt

In Regensburg läuft ein Großeinsatz der Polizei: In einer Bankfiliale im Stadtteil Prüfening soll ein mit einem Messer bewaffneter Mann mehrere Menschen in seiner Gewalt haben. Eine Person wurde bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt.

Täter befindet sich noch in der Bank

Nach Angaben der Polizei ging der erste Notruf gegen 14.50 Uhr ein. Tatort ist eine Bankfiliale am Rennweg beziehungsweise im Bereich der Stromerstraße am Rennplatz Zentrum. Der mutmaßliche Täter befindet sich weiterhin im Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen halten sich dort auch weitere Personen auf. Die Polizei geht von einer Geiselnahme aus.

Wie t-online und die Mittelbayerische Zeitung berichten, wurde die lebensgefährlich verletzte Person in ein Regensburger Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand gilt als kritisch. Nähere Angaben zur Identität des Opfers oder des mutmaßlichen Täters liegen bislang nicht vor.

Polizei riegelt Regensburger Westen ab

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Rennplatz Zentrum und die umliegenden Straßen wurden weiträumig abgesperrt. Zusätzlich sind Spezialkräfte im Einsatz, ein Polizeihubschrauber kreist über dem Regensburger Westen. Immer weitere Einsatzfahrzeuge rückten an.

Nach derzeitiger Einschätzung besteht außerhalb des abgesperrten Bereichs keine akute Gefahr für die Bevölkerung. Dennoch bittet die Polizei dringend darum, das Gebiet rund um den Rennweg und die Stromerstraße weiträumig zu meiden. Der Einsatz dauert an. Dieser Beitrag wird aktualisiert, sobald bestätigte neue Informationen vorliegen.