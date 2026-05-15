Berlin nennt es Dämpfer: Die Wirtschaftsdaten lesen sich wie ein Warnzettel für Deutschland

Das Bundeswirtschaftsministerium meldet für das erste Quartal 2026 zwar ein reales BIP-Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, warnt aber zugleich vor einem deutlichen Dämpfer im zweiten Quartal: Industrie schwach, Konsum eingetrübt, Inflation wieder höher, Arbeitsmarkt ohne Belebung und Insolvenzen weiter auf hohem Niveau, wie das Bundeswirtschaftsministerium berichtet.

Das ist der Stoff, aus dem Berliner Beruhigungsprosa gemacht wird. Erst die kleine gute Nachricht nach vorn: 0,3 Prozent Wachstum zu Jahresbeginn, getragen von privatem und staatlichem Konsum sowie Exporten. Dann kommt, sauber in Amtsdeutsch verpackt, der Rest: Die Frühindikatoren zeigen nach unten, die Stimmung kippt, Unternehmen und Haushalte werden vorsichtiger, und die erhoffte Belebung verschiebt sich wieder einmal in eine Zukunft, die politisch immer verfügbar ist und wirtschaftlich nie richtig ankommt.

Der zentrale Satz steht nicht in großen Buchstaben in der Überschrift der Ministeriumsmitteilung, aber er gehört dort hin: Für das zweite Quartal deuten die jüngsten Stimmungsindikatoren nicht auf eine Belebung hin. Das ist kein Detail. Das ist die eigentliche Nachricht. Deutschland hat zum Jahresbeginn kurz Luft geholt und läuft dann offenbar wieder in die nächste Wand.

Besonders deutlich wird das in der Industrie. Die Produktion im Produzierenden Gewerbe sank im März um 0,7 Prozent, nach bereits minus 0,5 Prozent im Februar. Die Industrieproduktion wurde sogar zum vierten Mal in Folge zurückgefahren, im März um 0,9 Prozent. Im ersten Quartal lag die Ausbringung 1,2 Prozent unter dem Schlussquartal 2025. Wer daraus eine robuste Industrienation herausliest, braucht viel Fantasie und noch mehr Ministeriumssprache.

Natürlich verweist Berlin auf den Nahostkonflikt, den Irankrieg, Energiepreise, Rohstoffe, Lieferketten und die Unsicherheit an den Märkten. Das ist nicht falsch. Es ist nur bequem. Denn die externen Schocks treffen auf einen Standort, der seit Jahren mit hausgemachten Problemen kämpft: teure Energie, hohe Abgaben, Bürokratie, politische Sprunghaftigkeit und eine Wirtschaftspolitik, die industrielle Realität zu oft wie eine Störung im Transformationsplan behandelt.

Die Auftragseingänge stiegen im März zwar um 5,0 Prozent. Doch selbst das Ministerium spricht von möglichen Vorzieheffekten: Unternehmen bestellen früher, weil sie mit steigenden Preisen oder Engpässen rechnen. Das ist kein Aufbruch, sondern Krisenlogik. Wer heute ordert, weil morgen alles teurer oder schwieriger werden könnte, gibt kein Vertrauensvotum für den Standort ab. Er versucht, sich zu schützen.

Auch beim Konsum passt die Verpackung nicht zum Inhalt. Der Einzelhandel verlor im März real 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat steht ein Minus von 0,7 Prozent. Lebensmittelumsätze gingen im Monatsvergleich um 2,2 Prozent zurück, im Jahresvergleich sogar um 2,7 Prozent. Das ist die private Seite der Wirtschaftskrise: Bürger halten ihr Geld zusammen, weil Energie, Lebensmittel, Wohnen und Unsicherheit nicht mit Pressemitteilungen verschwinden.

Die Stimmungswerte sind entsprechend bitter. Das GfK-Konsumklima soll im Mai auf minus 33,3 Punkte fallen. Das HDE-Konsumbarometer markiert laut Ministeriumsbericht den niedrigsten Wert seit mehr als drei Jahren. Das ifo-Geschäftsklima im Einzelhandel sank im April auf minus 37,8 Punkte. Die Anschaffungsneigung fiel auf ein Zwei-Jahres-Tief. Wer wissen will, wie sich Krise im Alltag anfühlt, muss nicht in ein Konjunkturmodell schauen. Ein Blick in die Kassenbons reicht.

Dazu kommt die Inflation. Im April steigt sie auf 2,9 Prozent. Besonders auffällig ist die Energiepreisinflation von 10,1 Prozent. Das Ministerium verweist auf den Ölpreis von über 100 US-Dollar je Barrel und auf den Nahostkonflikt. Für Verbraucher ist die Ursache am Ende weniger entscheidend als die Wirkung: Mobilität, Wärme, Waren und Dienstleistungen werden wieder teurer, während die Einkommenserwartungen einbrechen.

Der Arbeitsmarkt sendet ebenfalls keine Entwarnung. Im März sank die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt um 25.000 Personen. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ging im Februar um 16.000 zurück. Im April stieg die Arbeitslosigkeit um 20.000, die Unterbeschäftigung um 12.000. Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen sei so gering wie zuletzt während der Covid-19-Pandemie. Das ist ein Satz, der eigentlich jede politische Schönfärbung beenden müsste.

Und dann sind da die Insolvenzen. Amtlich wurden für Januar 1.919 Unternehmensinsolvenzen gemeldet, 4,9 Prozent mehr als im Januar 2025 und 15,2 Prozent mehr als im Januar-Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019. Der aktuellere IWH-Insolvenztrend zählt für April 1.776 Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften, zehn Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Bei den größten zehn Prozent der insolventen Unternehmen waren rund 20.000 Beschäftigte betroffen. Das IWH rechnet bis Juli weiter mit sehr hohen Insolvenzzahlen.

So sieht die wirtschaftliche Lage aus, wenn man sie aus der Ministeriumssprache herausnimmt: ein kleines BIP-Plus zum Auftakt, aber eine Industrie ohne Schwung, ein Konsumklima im Keller, eine Inflation, die wieder drückt, ein Arbeitsmarkt, der kippt, und eine Insolvenzwelle, die nicht verschwunden ist. Berlin nennt das Volatilität, Unsicherheit und Dämpfer. Viele Betriebe würden wahrscheinlich ein kürzeres Wort wählen: Krise.

Der eigentliche Aufreger ist nicht, dass ein Ministerium schlechte Zahlen veröffentlicht. Der Aufreger ist, wie routiniert Deutschland diese schlechten Zahlen inzwischen verwaltet. Jedes Mal gibt es neue externe Gründe, neue Übergangsformeln und neue Hoffnung auf die zweite Jahreshälfte. Nur der Befreiungsschlag bleibt aus. Wenn das Land sich weiter daran gewöhnt, Schwäche als Normalzustand zu beschreiben, dann ist der wirtschaftliche Abstieg nicht mehr der Skandal. Dann ist die Gewöhnung daran der Skandal.