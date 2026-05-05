Wero: Europas Antwort auf PayPal – oder doch nur heißer Banken-Dampf?

Seit Juli 2024 versuchen europäische Banken mit dem Bezahldienst Wero, dem US-Zahlungsriesen PayPal das Wasser abzugraben. Die Idee klingt gut: Geld in Echtzeit, direkt von Konto zu Konto, ohne IBAN-Eingabe, ohne US-Konzern als Mittler – und das kostenlos für den Verbraucher. Doch wie Verivox berichtet, kannte zum Start im Herbst 2024 nur jeder achte Deutsche den Dienst überhaupt – und gerade mal zwei Prozent hatten ihn tatsächlich benutzt.

Seitdem hat sich immerhin etwas getan: Gut ein Jahr nach dem Marktstart ist Wero 30 Prozent aller Deutschen grundsätzlich bekannt – die Bekanntheit hat sich damit seit Herbst 2024 mehr als verdoppelt. Das klingt nach Fortschritt, ist im Vergleich zur Marktdominanz von PayPal aber noch immer weit entfernt von einem echten Massenphänomen. In Deutschland hatten im Februar 2026 nur 4,3 Millionen Personen Wero aktiviert – bei einer Bevölkerung von über 84 Millionen. Zum Vergleich: PayPal zählt allein in Deutschland rund 35 Millionen aktive Konten.

Auf dem Papier ist Wero das Kind der European Payments Initiative (EPI), einem Zusammenschluss führender europäischer Banken aus Deutschland, Frankreich und Belgien. Beteiligt sind in Deutschland neben den Sparkassen auch Volksbanken, Deutsche Bank und Postbank. Die Commerzbank und Neobanken wie N26 fehlen jedoch – ein Schönheitsfehler, der die Reichweite empfindlich begrenzt.

Technisch hat Wero durchaus seinen Charme: Das Geld landet nicht auf einem Zwischenkonto eines US-Dienstleisters, sondern direkt auf dem Girokonto – in weniger als zehn Sekunden. Wero läuft bei den meisten Banken direkt über die Banking-App. Drei von vier Bankkunden können den Dienst inzwischen nutzen. Händler profitieren von deutlich niedrigeren Transaktionsgebühren: Laut dem Sparkassenverband Bayern sind die Kosten für Händler bei Wero zwischen 75 und 80 Prozent günstiger als bei Kreditkarten oder PayPal.

Doch der Weg vom Peer-to-Peer-Transferdienst zur echten PayPal-Alternative ist steinig. Im November 2025 verkündete die EPI den Start von Wero als Bezahlmethode für das Online-Shopping – als erste Händler sollten Eventim, Decathlon, Lidl, Rossmann und andere folgen. Bis Ende 2025 war Wero bei den meisten dieser Händler in ihren Online-Shops allerdings überwiegend noch nicht als Zahlungsmethode gelistet. Die großen Ankündigungen liefen der Realität einmal mehr weit voraus.

Das Rollout verläuft damit nach einem bekannten deutschen Muster: erst groß kommunizieren, dann liefern, wann es halt passt. Stationäres Bezahlen an der Ladenkasse ist laut aktuellen Planungen frühestens für 2026/2027 vorgesehen – und flächendeckend europaweit soll die Lösung sogar erst bis 2029 stehen.

Wie funktioniert Wero überhaupt?

Wero ist entweder über die Banking-Apps der unterstützenden Banken verfügbar oder über eine separate Wero-App, die für Android und iOS erhältlich ist. Personen, die kein Smartphone mit mobilem Banking nutzen, sind ausgeschlossen. Das bedeutet konkret: Wer bei Sparkasse oder Volksbank ist, findet Wero direkt in seiner gewohnten Banking-App und muss nichts extra installieren. Postbank-Kunden hingegen nutzen die eigenständige Wero-App, da Wero dort nicht in die Banking-App integriert ist.

Die Nutzung selbst ist simpel: Einmalig per TAN-Verfahren registrieren, Handynummer hinterlegen – und schon kann man Geld an andere Wero-Nutzer senden, ohne IBAN oder sonstige Bankdaten. Für Online-Shops funktioniert das auf dem Smartphone als direkte Weiterleitung in die Banking-App, am PC über einen QR-Code, den man mit dem Handy scannt.

Klingt gut – hat aber einen entscheidenden Haken: Wenn die eigene Bank nicht mitmacht, ist gar nichts möglich. Auf der Bankenliste von Wero (wero-wallet.eu) sieht man schnell, wie überschaubar die Auswahl noch ist. Commerzbank, N26, DKB, Comdirect – allesamt nicht dabei oder erst für 2026 angekündigt. Wer dort sein Hauptkonto hat, schaut schlicht in die Röhre.

Das ist strukturell das gleiche Problem, das schon Giropay zu Fall gebracht hat: Ein Zahlungsdienst, der nicht überall verfügbar ist, wird von niemandem erwartet – und wer ihn nicht erwartet, richtet sich nicht danach.

Das Frankreich-Problem

Aufschlussreich ist der Ländervergleich innerhalb der Wero-Familie selbst. In Frankreich nutzen bereits 19 Prozent der Menschen Wero für Geldtransfers untereinander. In Deutschland sind es bisher nur 4 Prozent. Der Grund: In Frankreich wurde der bisherige Dienst Paylib schlicht in Wero umbenannt und die Nutzer automatisch migriert – Bestandsmasse als Wachstumsbooster. Deutschland hingegen musste nach dem gescheiterten Giropay bei Null anfangen. Das schwache Abschneiden in Deutschland wird auf die starke Verbreitung von PayPal und die Nachwirkungen des Giropay-Debakels zurückgeführt.

Europaweit sieht die Bilanz formal besser aus: Europaweit steht Wero rund 51 Millionen Menschen zur Verfügung – doch ein erheblicher Teil davon ist auf die Migrationen aus Belgien (Payconiq) und Frankreich zurückzuführen, keine organisch gewonnenen Nutzer.

Echte Alternative oder europäisches Wunschdenken?

Die Skepsis in der deutschen Bevölkerung ist messbar: Vier von zehn Befragten können sich vorstellen, dass Wero den US-Anbietern ernsthaft Konkurrenz machen kann – 60,7 Prozent glauben nicht daran. Die Jüngeren sind optimistischer, was wenig überrascht, aber noch kein Massenmarkt ist.

Was Wero fehlt, ist nicht die Technik, sondern der Netzwerkeffekt. Ein Bezahldienst funktioniert nur, wenn Sender und Empfänger denselben nutzen. Wer Geld schicken will, schaut zunächst in seinem Adressbuch nach – und wenn dort niemand Wero hat, bleibt’s bei PayPal. Daran ändert auch die beste Scooter-Werbung im Kino nichts.

Ob Wero tatsächlich zur echten Alternative zu Visa, Mastercard und PayPal wird, entscheidet sich in den nächsten zwei bis drei Jahren: beim Rollout im stationären Handel, bei der Integration fehlender Großbanken und vor allem dabei, ob die Nutzer den Dienst nicht nur kennen, sondern auch täglich einsetzen. Bis dahin ist Wero das, was viele europäische Digitalprojekte sind – eine gute Idee mit schlechtem Timing und zu vielen Köchen.

Quellen: