KI frisst die Routine: Diese zehn Berufe stehen wirklich unter Druck

Die Angst vor künstlicher Intelligenz ist nicht aus der Luft gegriffen. Aber sie wird oft falsch erzählt. KI wird nicht über Nacht „die Arbeit“ abschaffen. Sie greift zuerst dort an, wo Arbeit aus Text, Standardauskunft, Dateneingabe, Wiederholung, Recherche und Routinedokumenten besteht. Genau deshalb geraten nicht die schmutzigsten oder körperlich härtesten Berufe zuerst unter Druck, sondern der Büro-Mittelbau.

Der Future of Jobs Report 2025 des Weltwirtschaftsforums erwartet bis 2030 zwar mehr neu entstehende als verdrängte Stellen, spricht aber zugleich von einer gewaltigen Umschichtung: 92 Millionen Jobs könnten verschwinden, 170 Millionen neue Rollen entstehen. Die ILO sieht vor allem Büro- und Verwaltungsarbeit stark betroffen. Microsoft Research kommt in einer Untersuchung zur alltäglichen Nutzung von KI zu einem ähnlichen Muster: Besonders anfällig sind Tätigkeiten, bei denen beraten, schreiben, erklären, übersetzen und Informationen verarbeitet werden.

Das ist der entscheidende Punkt: KI ersetzt nicht nur Handgriffe. Sie ersetzt Lernjahre. Was früher der Einstieg in einen Beruf war, kann heute ein Modell in Sekunden vorbereiten. Damit wird nicht jeder Beruf verschwinden, aber viele Einstiegsjobs, Routinejobs und einfache Wissensarbeiten werden brutal entwertet.

Zehn Berufe mit hohem Risiko

Übersetzer und einfache Dolmetscher: Standardübersetzungen sind bereits massenhaft automatisiert. Übrig bleiben Recht, Medizin, Diplomatie, Literatur und Live-Situationen mit Haftung. Kundenservice und Callcenter: Rückfragen, Beschwerden, Terminvergabe, Statusabfragen und Standardprobleme sind klassische Chatbot-Arbeit. Telemarketing und einfache Vertriebsakquise: Skripte, Erstansprache, Follow-ups und Lead-Qualifizierung lassen sich zunehmend automatisieren. Reisebüro, Ticket- und Buchungsagenten: KI kann Routen planen, Preise vergleichen, Buchungen vorbereiten und Sonderwünsche sortieren. Persönliche Beratung bleibt vor allem bei Luxusreisen, Gruppenreisen und komplizierten Fällen. Datenerfassung, Schreibkräfte und einfache Büroassistenz: Formulare, Tabellen, Protokolle, Standardmails und Ablage sind besonders anfällig. Korrektorat, einfache Redaktion und Standard-Content: Produkttexte, SEO-Texte, Zusammenfassungen, Pressemitteilungen und Routinekorrekturen werden immer billiger. Juristische Assistenz bei Standarddokumenten: Vertragsentwürfe, Aktenzusammenfassungen und Recherchen werden automatisiert. Verantwortung und Unterschrift bleiben beim Juristen, die Zuarbeit schrumpft. Buchhaltung, Lohnabrechnung und einfache Sachbearbeitung: Belegprüfung, Mahnungen, Abgleiche und Standardmeldungen sind prädestiniert für KI-gestützte Systeme. Junior-Programmierer für einfache Aufgaben: Boilerplate-Code, Tests, kleine Fehlerkorrekturen und Standard-Webfunktionen werden zunehmend von KI vorbereitet. Sprecher, einfache Moderatoren und Standard-Audio-Produktion: KI-Stimmen, automatische Skripte, Schnitt und Vertonung bedrohen vor allem generische Formate.

Auch OpenAI und die University of Pennsylvania kamen bereits 2023 zu dem Ergebnis, dass ein großer Teil der US-Arbeitnehmer Tätigkeiten ausübt, bei denen wenigstens ein Teil der Aufgaben durch große Sprachmodelle beeinflusst werden könnte. Goldman Sachs sprach damals von bis zu 300 Millionen Vollzeitstellen weltweit, die durch generative KI betroffen sein könnten. Auch hier geht es nicht zwingend um eine vollständige Ersetzung, sondern um Druck auf Aufgaben, Löhne und Einstiegsrollen.

Nicht jede Untergangsprognose erfüllt sich

Die Geschichte der Technik ist voller falscher Panik, aber auch voller echter Verdrängung. Als das Auto kam, verschwanden Kutscher nicht einfach in einem schwarzen Loch. Ein Teil wechselte in neue Rollen: Chauffeure, Taxifahrer, Busfahrer, Lieferfahrer, Mechaniker, Tankstellenpersonal. Der Beruf änderte sich, die Mobilität verschwand nicht.

Ähnlich war es bei Bankautomaten. Ökonomen wie James Bessen zeigten am Beispiel der ATMs, dass Automatisierung nicht automatisch die Zahl der Bankangestellten vernichtete. Automaten senkten die Kosten pro Filiale, Banken eröffneten mehr Standorte, Schalterkräfte wurden stärker zu Beratern und Verkäufern. CNBC fasste diese These bereits 2016 zusammen. Die Maschine nahm Routine weg, der Beruf verschob sich.

Genau das ist die Hoffnung der KI-Optimisten: Aus Übersetzern werden Sprach- und Kulturprüfer, aus Buchhaltern Prozesskontrolleure, aus Programmierern Systemarchitekten, aus Redakteuren Kuratoren und Rechercheure. Nur hat diese Hoffnung eine harte Bedingung: Die neuen Rollen müssen tatsächlich entstehen, bezahlt werden und für normale Arbeitnehmer erreichbar bleiben.

Denn andere Berufe sind sehr wohl fast verschwunden. Laternenanzünder wurden durch elektrische Straßenbeleuchtung überflüssig. Telefonvermittlerinnen wurden von automatischen Vermittlungen verdrängt. Schriftsetzer verloren durch Desktop-Publishing und digitale Druckvorstufe ihre alte Rolle. Milchmänner verschwanden mit Kühlschrank, Supermarkt und Lieferlogistik aus dem Alltag. Videothekenpersonal wurde von Streamingdiensten weggespült. Filmvorführer wurden durch digitale Projektion seltener. Der Fortschritt verwandelt nicht immer. Manchmal räumt er schlicht ab.

Bei KI liegt die Gefahr deshalb nicht nur im Arbeitsplatzverlust. Sie liegt in der Entwertung ganzer Qualifikationsstufen. Wer früher als Junior lernte, indem er einfache Texte, einfache Recherchen, einfache Buchungen, einfache Codes oder einfache Kundenfälle bearbeitete, steht nun gegen Maschinen, die genau diese Einstiegsarbeit billig erledigen. Wenn der Einstieg wegbricht, fehlt später auch der erfahrene Nachwuchs.

Politik und Unternehmen reden gern von „Weiterbildung“. Das klingt sauber, löst aber wenig, wenn ganze Tätigkeitsfelder gleichzeitig unter Preisdruck geraten. Eine Gesellschaft, die KI nur als Produktivitätsmaschine betrachtet, wird am Ende viele Menschen in die Daueranpassung zwingen, während die Gewinne bei Plattformen, Softwarehäusern und Konzernen landen.

Der nüchterne Befund lautet: KI wird nicht alle Berufe beseitigen. Aber sie wird jene gnadenlos treffen, deren Wert vor allem darin liegt, Standardsprache, Standarddaten und Standardprozesse zu verarbeiten. Wer austauschbare Routine liefert, konkurriert künftig nicht mehr nur mit Kollegen, sondern mit einem Modell, das nie schläft, nie krank ist und fast nichts kostet.

Quellen: World Economic Forum, ILO, Microsoft Research, OpenAI/University of Pennsylvania, Goldman Sachs, CNBC zu James Bessen.