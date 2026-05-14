Heizungs-Roulette: Wer heute kauft, zahlt morgen drauf

Wer in Deutschland eine Wärmepumpe kauft, zahlt doppelt — und wer auf das nächste Gesetz wartet, bekommt womöglich wieder ein neues. Das ist die ehrliche Zusammenfassung der deutschen Heizungspolitik anno 2026. Eine Studie des Fachportals heatpumpswatch.org hat es noch einmal in Zahlen gegossen: Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe kostet in Deutschland rund 28.000 Euro — in Großbritannien sind es lediglich 14.000 Euro für eine vergleichbare Anlage. Das ist kein Einzelfall, das ist System.

Das Pikante: In den Nachbarländern zahlen Eigentümer nicht ansatzweise so viel. Anfang 2026 verglich heatpumpswatch.org die Preise in fünf europäischen Ländern mit deutschen Angeboten — die Ergebnisse sind ernüchternd. Die Gründe sind bekannt und werden seit Jahren diskutiert, ohne dass sich viel ändert: strenge Aufstellvorschriften, die ein Betonfundament verlangen — Kosten bis zu 2.700 Euro —, ein Zählerschranktausch für bis zu 4.000 Euro, den in Nachbarländern niemand fordert, und eine Förderstruktur, die sich am Gesamtpreis orientiert und damit jeden Anreiz zur Kostensenkung pervertiert.

Denn während andere Länder feste Zuschüsse zahlen, orientiert sich die Förderung hierzulande prozentual am Gesamtpreis. Das bedeutet: Je teurer eine Wärmepumpe ist, desto höher fällt auch die staatliche Förderung aus — ein Fehlanreiz, der Handwerksbetriebe und Hersteller zuverlässig davon abhält, günstigere Lösungen anzubieten, wie t-online berichtet.

Gesetz kommt, Gesetz geht, Kunde bleibt allein

Doch der eigentliche Skandal ist nicht der Preis allein — es ist die vollständige Planlosigkeit, die Berlin in Sachen Heizpolitik seit Jahren demonstriert. Die neue Bundesregierung wird das Gebäudeenergiegesetz von Robert Habeck laut Koalitionsvertrag abschaffen und durch ein technologieoffeneres „Gebäudemodernisierungsgesetz“ ersetzen. Was das genau bedeutet, bleibt vorerst Interpretationssache. Ab Juli 2026 entfällt die 65-Prozent-Regel. Neue Heizungen dürfen wieder vollständig fossil betrieben werden. Ab 2029 gilt dann eine steigende Grüngasquote.

Das klingt nach Entspannung — ist es aber nicht. Der Bundesverband Wärmepumpe warnte ausdrücklich davor, dass die positive Entwicklung beim Umbau der Wärmeversorgung durch die erneute Verunsicherung der Verbraucher beeinträchtigt werden könnte, wie die Tagesschau berichtet. Die Branche hat Recht: Tagesschau und Tagesthemen berichteten, dass trotz mehrerer Gesprächsrunden keine Einigung innerhalb der Koalition zustande kam — der Absatz von Wärmeerzeugern insgesamt sank 2025 gegenüber dem ohnehin schon schwachen Vorjahr nochmals um 12 Prozent.

Für Hauseigentümer bedeutet das: Man kann sich auf gar nichts verlassen. Wer 2022 auf Anraten der Politik auf eine Gasheizung setzte, wurde zum Problemfall. Wer 2023 im Vertrauen auf Habecks Wärmewende-Versprechen eine Wärmepumpe bestellte, zahlte Mondpreise und wartete monatelang auf einen Handwerker. Wer 2025 noch abwartete, weil das neue Gesetz ja gleich kommt, sitzt jetzt im Reformlimbo.

Und wenn Merz frühzeitig geht?

Dabei drängt sich eine Frage auf, die in der öffentlichen Debatte auffällig ausgespart wird: Was passiert mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz, wenn die Regierung Merz vorzeitig endet? Die Ampel-Koalition zerbrach bekanntlich, bevor viele ihrer Vorhaben abgeschlossen waren — und hinterließ den Heizungsmarkt in einem Zustand, in dem Handwerksbetriebe nicht planen, Eigentümer nicht investieren und Hersteller in Erwartung jeweils neuer Vorgaben produzieren. Wenn jetzt auch die schwarz-rote Koalition an ihren inneren Widersprüchen zerbricht, bevor das GMG in Kraft tritt oder sich bewährt hat: Welche Heizung ist dann verboten? Welche ist förderfähig? Welche Investition von heute ist das regulatorische Haftungsrisiko von morgen?

„Es wäre fatal, wenn wir jetzt erneut ein Marktchaos bekommen“, warnte ein Branchenvertreter. Das ist freundlich formuliert. Tatsächlich ist das Chaos längst da — es trägt nur gerade einen neuen Namen.