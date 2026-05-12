Mercedes verscherbelt Autohäuser: Widersprüchliche Meldungen über die Anzahl

Die Berliner Mercedes-Niederlassungen werden verkauft — und zwar an einen kanadischen Investor. Laut Bild unter Berufung auf Unternehmenskreise übernimmt Kuldeep Billan, Chef und Gründer der Alpha Auto Group, das gesamte Berliner Vertriebsnetz des Stuttgarter Konzerns. Dabei gibt es bereits bei den Zahlen Widersprüche: Bild titelte mit „8.000 Mitarbeiter betroffen“ — das ist die bundesweite Gesamtzahl. Focus hatte zunächst ebenfalls mit 8.000 aufgemacht, präzisierte dann aber: In Berlin selbst sind es 1.500 Betroffene.

Am Montag wurden einige der Berliner Mitarbeiter per Mail über den Verkauf ihres Vertriebsnetzes informiert. Betroffen sind die sieben Standorte Spandau, Marienfelde (ohne das Werk), Holzhauser Straße, Rhinstraße, das Airport-Center Schönefeld, das Lack- und Karosseriezentrum Ludwigsfelde sowie die Mercedes-Welt am Salzufer.

Berlin ist dabei nicht der letzte Dominostein. Demnächst sollen laut Bild auch die Niederlassungen in Hamburg, München und Rhein-Ruhr den Besitzer wechseln. Bundesweit sind insgesamt rund 8.000 Mercedes-Mitarbeiter von dem Ausverkauf betroffen.

Dass am Ende ein kanadischer Unternehmer den Zuschlag für die Hauptstadt bekommt, passt ins Bild eines Konzerns, der sein Deutschland-Geschäft konsequent auslagert. Die offizielle Begründung aus Stuttgart: Man wolle sich auf Luxusstrategie, Digitalisierung und direkten Kundenvertrieb konzentrieren. Eigene Niederlassungen gelten intern als zu teuer und schwerfällig — obwohl sie nach übereinstimmenden Berichten profitabel wirtschaften.

Der Betriebsrat hatte die Verkaufspläne von Anfang an scharf kritisiert. Im Rahmen einer Einigung wurden den Betroffenen durchschnittlich 85.000 Euro Einmalzahlung sowie ein Kündigungsschutz bis Ende 2029 zugesichert. Was danach gilt, steht auf einem anderen Blatt — und dürfte Kuldeep Billan herzlich wenig kümmern.

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