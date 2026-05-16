Starlink & Co.: Das ungeplante Geoengineering über unseren Köpfen

Der Himmel wird industrialisiert, und kaum jemand diskutiert die Abgase. Während Starlink, OneWeb und andere Megakonstellationen als digitale Infrastruktur verkauft werden, entsteht in der oberen Atmosphäre ein Nebenprodukt, das politisch bisher fast durchrutscht: Tausende Satelliten werden gestartet, ersetzt und am Ende wieder in der Atmosphäre verbrannt. Das Material verschwindet nicht. Es verteilt sich.

Der aktuelle Aufhänger kommt von Heise: Der Aufbau von Starlink & Co. könnte unbeabsichtigte Folgen für Atmosphäre, Ozonchemie und Klima haben. Was nach Spezialdebatte für Raumfahrtingenieure klingt, ist in Wahrheit ein politisches Grundsatzthema. Denn hier wird ein planetarisches Experiment gefahren, ohne dass die Öffentlichkeit es als solches beschlossen hätte.

Eine Studie in Acta Astronautica zeigt, wie schnell sich die Größenordnungen verschieben. 2024 wurden demnach mehr als 2.200 Tonnen Material ins All gestartet, während über 490 Tonnen durch Wiedereintritt wieder in die Atmosphäre gelangten. Besonders brisant: Die Menge an Aluminium aus menschengemachten Objekten, also Satelliten und Raketenoberstufen, überstieg 2024 erstmals die natürliche Aluminiumzufuhr durch Meteoroiden.

Das ist der eigentliche Satz, der hängen bleiben sollte. Nicht mehr nur Sternschnuppen bringen Metall in die Hochatmosphäre. Jetzt tun es Unternehmen, Staaten und ihre Konstellationen.

Schon 2021 warnten Forscher in Scientific Reports, Megakonstellationen könnten zu einem unkontrollierten Experiment werden. Starlink-Satelliten bestehen zu großen Teilen aus Aluminium. Wenn sie beim Wiedereintritt verglühen, entstehen feine Partikel und Verbindungen, die nicht einfach „weg“ sind. Die Autoren schrieben damals, anthropogene Aluminiumablagerung in der Atmosphäre sei lange als Geoengineering-Idee diskutiert worden, etwa zur Beeinflussung der Erdalbedo. Megakonstellationen könnten genau so einen Prozess beginnen — nur nicht als kontrolliertes Klimaexperiment, sondern als Nebenfolge eines Geschäftsmodells.

Noch konkreter wird es in einer 2025 veröffentlichten NOAA/AGU-Studie. Die Autoren simulierten eine künftige Wiedereintritts-Emission von 10 Gigagramm Aluminiumoxid pro Jahr, passend zu einem Szenario mit starkem Wachstum von Megakonstellationen bis 2040. Ihr Ergebnis: Je nach Wiedereintrittsbreite und Partikelgröße könnten sich 20 bis 40 Gigagramm Aluminiumoxid-Aerosole in der Stratosphäre ansammeln, vor allem außerhalb der Tropen. Modelliert wurden messbare Temperatur- und Windänderungen in der mittleren und oberen Atmosphäre. Die Autoren betonen zugleich, wie wenig über die entstehenden Aerosole und ihre Langzeitwirkungen bekannt ist.

Das ist der blinde Fleck der neuen Raumfahrt. Am Boden diskutiert man über Internetversorgung, Aktienkurse, militärische Kommunikation und Technologieführerschaft. In der Atmosphäre bleiben die Rückstände. Wer jedes Jahr Tausende Satelliten erneuern will, erzeugt keinen einmaligen Müllberg, sondern einen Dauerstrom aus Wiedereintritten.

Natürlich ist Starlink nicht allein. Auch andere Konstellationen, Raketenoberstufen und künftige Anbieter tragen bei. Aber Starlink ist das Symbol, weil SpaceX die größte Flotte aufgebaut hat und den Takt vorgibt. Je normaler es wird, den niedrigen Erdorbit als Verbrauchszone zu behandeln, desto dringender wird die Frage: Wer bilanziert eigentlich die Atmosphäre?

Die Raumfahrtbranche verkauft das Verbrühen von Satelliten gern als Sicherheitslösung. Was vollständig verglüht, fällt niemandem auf den Kopf. Das ist richtig, aber nur die halbe Rechnung. Wenn Material nicht am Boden landet, landet es in chemisch veränderter Form oben. Sicherheit am Boden kann also Belastung in der Atmosphäre bedeuten.

Genau hier beginnt die politische Debatte. Für industrielle Emissionen auf der Erde gibt es Grenzwerte, Umweltprüfungen, Auflagen und Haftungsfragen. Für den industriellen Wiedereintritt tausender Satelliten ist die Regulierung deutlich dünner. Die US-Regulierungsbehörde FCC verlangt zwar kürzere Deorbit-Zeiten für bestimmte Satelliten. Aber die Frage, was massenhafte Wiedereintritte chemisch mit Atmosphäre und Ozonhaushalt machen, ist damit nicht beantwortet.

Das Problem ist nicht, dass jeder Starlink-Satellit eine Katastrophe wäre. Das Problem ist die Summe, die Routine und die Geschwindigkeit. Ein einzelner Satellit verglüht. Eine Megakonstellation erneuert sich ständig. Ein Unternehmen schafft Infrastruktur. Viele Unternehmen schaffen eine neue atmosphärische Stoffbilanz.

Man muss nicht gegen Raumfahrt sein, um diese Frage zu stellen: Wenn Geoengineering politisch hochumstritten ist, warum akzeptieren wir dann eine unbeabsichtigte Variante durch die Hintertür? Der Himmel gehört nicht nur denen, die ihn zuerst mit Satelliten füllen.

Und eine noch unbequemere Frage hängt dahinter: Sind solche „Nebenwirkungen“ wirklich nur Nebenwirkungen — oder sind sie für manche Akteure zumindest anschlussfähig? Solar-Geoengineering, also das gezielte Reflektieren von Sonnenlicht durch Partikel in der Stratosphäre, wurde jahrelang als mögliche Klimaintervention erforscht. Bill Gates finanzierte seit 2007 über FICER Forschungsinitiativen zu Solar Radiation Management; auch das inzwischen beendete Harvard-Projekt SCoPEx wurde im Umfeld dieser Debatte bekannt. Seriös gesagt: Das beweist keine Absicht hinter Starlink-Wiedereintritten. Politisch gefragt: Wenn einflussreiche Kreise Sonnenverdunklung als Option prüfen und finanzieren, warum sollte die unbeabsichtigte Aluminiumspur der Megakonstellationen dann nur als Problem gelten — und nicht auch als Vorstufe einer Entwicklung, die manche längst für denkbar halten?

Quellen: Heise, Acta Astronautica, Scientific Reports/Nature, NOAA Repository, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, Harvard SCoPEx, Snopes/FICER-Recherche — 15./16. Mai 2026