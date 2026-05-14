Detransitioner klagen — und gewinnen: Trans-affirmative Therapeuten geraten unter Druck

Fox Varian war 16, als ihr Psychologe sie und ihre Mutter zur Transition drängte — mit 16 wurden ihr die Brüste amputiert. Jetzt hat sie vor Gericht gewonnen: zwei Millionen Dollar Schadenersatz gegen den behandelnden Therapeuten, der erste erfolgreiche Malpractice-Fall gegen einen trans-affirmativen Therapeuten in den USA, wie keinmaedchen.de berichtet. Über 30 weitere Detransitioner haben inzwischen geklagt.

Der Fall ist kein Einzelfall — er ist der Anfang einer Welle. In Großbritannien wurde die berüchtigte Tavistock-Klinik geschlossen, nachdem bekannt wurde, dass dort Tausende Kinder und Jugendliche mit geschlechtsangleichenden Eingriffen behandelt worden waren, ohne ausreichende psychologische Abklärung. Familien klagen. In den USA zeigen Daten des Journal of the American Medical Association: Zwischen 2016 und 2020 wurden allein 3.215 Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren Brüste amputiert, 405 unterzogen sich Genitaloperationen.

Was jahrelang als progressiver medizinischer Konsens galt, wird nun rechtlich hinterfragt. Das Prinzip der trans-affirmativen Therapie — Selbstidentifikation des Patienten wird ohne kritische Prüfung bestätigt und medizinisch umgesetzt — steht in mehreren Ländern unter Druck. Großbritannien hat die Reißleine gezogen, Schweden und Finnland haben die Behandlungsprotokolle für Minderjährige massiv eingeschränkt. Deutschland macht weiter wie bisher.

Dabei ist die Faktenlage längst nicht mehr eindeutig auf Seiten der affirmativen Medizin. Langzeitstudien zeigen erhebliche Reue- und Detransitionsraten, vor allem bei jungen Frauen, die sich als Jugendliche unter sozialem Druck als transgender identifiziert hatten. Therapeuten, die damals fraglos mitgemacht haben, stehen heute vor der Frage, ob das Mitlaufen mit einem ideologischen Zeitgeist vor Gericht standhält.

Die Antwort lautet zunehmend: nein. Und das könnte der Beginn einer rechtlichen Aufarbeitung sein, die in ihrer Tragweite an die ersten Klagen gegen Pharmaunternehmen wegen Covid-Impfungen und deren Nebenwirkungen erinnert — langsam, dann plötzlich.