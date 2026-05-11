Expertenkommission erkennt Smartphone-Gefahren für Kinder – und empfiehlt trotzdem mehr Digitalisierung

Eine unabhängige Expertenkommission des Bundesministeriums hat im April 2026 eine umfassende Bestandsaufnahme zum Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt vorgelegt – und liefert damit unfreiwillig ein Lehrstück darüber, wie man alarmierende Befunde politisch folgenlos macht. Das Bündnis für humane Bildung hat die Studie analysiert und fordert Bundesbildungsministerin Karin Prien in einer ausführlichen Stellungnahme auf, die Schlussfolgerungen zu korrigieren: Der Bericht diene den Interessen von IT-, Plattform- und EdTech-Unternehmen – nicht dem Schutz von Kindern.

Der Analyseteil des Kommissionsberichts ist in seiner Deutlichkeit kaum zu überbieten. Kinder und Jugendliche seien aufgrund unreifer neuronaler Kontrollsysteme besonders anfällig für reizintensive Inhalte, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme und psychische Belastungen. Das Belohnungssystem sei zwar ab 13 Jahren ausgereift – nicht aber die Gehirnregionen, die für Reflexion und Impulskontrolle zuständig sind. Erst Mitte zwanzig sei das Gehirn ausreichend entwickelt für einen autonomen Umgang mit digitalen Medien. Andere Länder ziehen daraus den Schluss, digitale Medien frühestens ab 16 Jahren einzusetzen.

Was folgt daraus in den Schlussfolgerungen der Kommission? Digitale Medienbildung ab der Kita.

Das trojanische Pferd der „begleitenden Medienpädagogik“

Die Kommission übernimmt die Argumentation der IT-Branche nahezu unverändert: Kinder müssten durch möglichst frühe Smartphonenutzung gegen deren Risiken immunisiert werden. Prof. Dr. Ralf Lankau bezeichnet diese Logik als kontrafaktische Strategie – vergleichbar mit dem „begleitenden Trinken“ für Minderjährige, das die Bundesregierung 2024 zu Recht verboten hat. Die Anwesenheit von Erwachsenen ändert nichts an der Schädlichkeit.

Der Kommissionsbericht postuliert, Kinder könnten durch frühzeitig geförderte „selbstregulative Fähigkeiten“ einen sicheren Umgang mit digitalen Medien erlernen. Das setzt eine willkürlich beschleunigte Gehirnreifung voraus, die neurobiologisch schlicht nicht möglich ist. Derzeit gelten 700.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland als internetsüchtig, 2,2 Millionen als problematische Nutzer – Zahlen, die den Kommissionsverfassern bekannt sind. Lankau bringt es auf den Punkt: „Wir haben es bei vielen der heutigen kommerziellen, sozial nur genannten Medien mit einem als Suchtmittel konzipierten Angebot zu tun, das nur der Gewinnmaximierung dient.“

Balance-Rhetorik als Methode der Verharmlosung

Systematisch werden im zweiten Teil des Berichts die dokumentierten Schäden durch behauptete „positive Potenziale“ relativiert. Eine Vodafone-Studie dient als Beleg dafür, dass Social Media mit „meist positiven Gefühlen“ verbunden sei. Dass Vodafone seine eigenen Produkte positiv bewertet, ist verständlich – dass eine sich „unabhängig“ nennende Expertenkommission diese Darstellung unkritisch übernimmt, ist es nicht.

Die Untersuchungen von Jonathan Haidt, Daten der Krankenkassen DAK und KKH sowie Bildungstrends aus PISA und IQB belegen epidemische Schädigungen. Die entscheidende Frage, ob diese Schäden die behaupteten Vorteile überwiegen, beantwortet die Kommission nicht – sie umgeht sie durch eine Balance-Rhetorik, die empirisch nicht existiert und faktisch die bestehende Praxis stabilisiert.

Wessen Interessen die Kommission wirklich dient

Was der Bericht vollständig ausblendet: die wirtschaftlichen und machtpolitischen Interessen hinter der Digitalisierung. Bildungseinrichtungen werden als Absatzmarkt für digitale Infrastruktur erschlossen. Die von der Bundesregierung angestrebte „Digital-only“-Gesellschaft soll laut Koalitionsvertrag bereits ab der Kita mit einer Bildungs-ID und einem Bildungsverlaufsregister beginnen – nahtlos übergehend in die verpflichtende Bürger-ID. Ohne Smartphones und Tablets als Echtzeit-Datenlieferanten in Schulen ist dieses System nicht realisierbar. Das erklärt, warum die Kommission Verbote ablehnt – und warum das Bündnis das Expertenpapier als „trojanisches Pferd“ bezeichnet, das unter dem Mantel der Kritik die frühe Nutzung legitimiert.

Das Bündnis für humane Bildung fordert deshalb: Stopp der Digitalisierung in Kita und Schule, Annullierung des Digitalpakts 2.0, Smartphone- und Social-Media-Verbote bis 16 Jahre sowie die Haftbarmachung der Plattformanbieter nach dem Anbieterprinzip. Jonathan Haidt fasste es im April 2026 in der ZEIT zusammen: „Viele der Leute, die diese Technologie erfunden haben, schicken ihre eigenen Kinder auf Waldorfschulen – weil es dort keine Computer gibt.“