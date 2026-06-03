Europa hat jahrelang erklärt, Migration lasse sich mit Appellen, Quoten und warmen Worten ordnen. Jetzt soll plötzlich die geschlossene Tür helfen: Die EU macht nach Angaben von ZDFheute den Weg für Rückkehrzentren außerhalb der Europäischen Union frei.

In solche „Return Hubs“ sollen abgelehnte Asylbewerber gebracht werden können, wenn sie nicht in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden können. Etwa, weil das Heimatland die Rücknahme verweigert oder diplomatische Beziehungen fehlen. Übersetzt: Wer in Europa nicht bleiben soll, wird nicht zwingend nach Hause gebracht, sondern in ein anderes Land ausgelagert.

Offiziell geht es um mehr Durchsetzung bei Rückführungen. Tatsächlich ist es das Eingeständnis, dass die europäische Asylmaschine an der eigenen Moralrhetorik erstickt ist. Erst werden Grenzen politisch weichgespült, dann scheitern Rückführungen an Recht, Bürokratie und Herkunftsstaaten, und am Ende sucht man irgendwo außerhalb Europas eine Lösung.

Deutschland bemüht sich laut ZDFheute gemeinsam mit anderen EU-Staaten um Länder, die solche Zentren auf ihrem Gebiet zulassen würden. Genau dort beginnt die nächste Illusion. Wer soll diese Staaten bezahlen? Wer kontrolliert die Bedingungen? Wer haftet, wenn dort Gewalt, Korruption oder juristisches Chaos herrschen?

Für Bürger, die seit Jahren volle Kommunen, überlastete Schulen, explodierende Sozialkosten und Sicherheitsdebatten erleben, klingt das trotzdem nach einem späten Erwachen. Doch die entscheidende Frage bleibt: Warum musste das System erst so weit kippen, bevor Brüssel zugibt, dass Einreise und Aufenthalt wieder mit Konsequenzen verbunden sein müssen?

Die Rückkehrzentren sind kein großer Ordnungsplan. Sie sind die Notlösung eines Kontinents, der seine Außengrenzen zu lange politisch romantisiert hat. Europa entdeckt die Tür erst, nachdem es den Schlüssel jahrelang weggeworfen hat.

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