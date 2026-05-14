Gericht stoppt RFK Jr. — Trump legt Berufung ein: Kampf um Kinderimpfplan geht in die nächste Runde

·

·

Gesundheitsreporter

Der Streit um den US-Kinderimpfplan eskaliert: Die Trump-Regierung hat Berufung gegen das Urteil eingelegt, das die Impfplanreform von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. vorläufig gestoppt hat, wie NBC News berichtet. Im Kern geht es um eine der weitreichendsten Änderungen der US-Gesundheitspolitik seit Jahrzehnten — und darum, wer letztlich entscheidet, was Kinder geimpft bekommen.

Kennedy hatte im Januar 2026 den Kinderimpfplan von 17 auf 11 empfohlene Impfungen gestutzt. Gestrichen wurden unter anderem die Empfehlungen für Hepatitis A und B, RSV, Rotavirus, bestimmte Meningitis-Stämme und Grippe — allesamt nur noch für Kinder in definierten Risikogruppen vorgesehen. Begründung: Die bisherigen Empfehlungen seien ohne ausreichende Sicherheitsprüfung zustande gekommen, der zuständige CDC-Beratungsausschuss sei nicht ordnungsgemäß besetzt gewesen.

Genau das sah Bundesrichter Brian Murphy am 16. März 2026 anders. Der Bostoner Bezirksrichter erließ eine einstweilige Verfügung und hielt fest: „Es gibt eine Methode, wie diese Entscheidungen historisch getroffen wurden — eine Methode, die wissenschaftlicher Natur und im Gesetz verankert ist.“ Kennedy habe den Beratungsausschuss unrechtmäßig ersetzt, die Änderungen seien verfahrenswidrig. Geklagt hatte eine Koalition unter Führung der American Academy of Pediatrics.

Seither läuft das Berufungsverfahren. Was auffällt: Während Kennedy öffentlich ruhiger geworden ist — das Weiße Haus soll ihn gebeten haben, seine impfkritischen Aussagen zu mäßigen — läuft im Hintergrund laut New York Times eine ressortübergreifende Untersuchung weiter, die den Zusammenhang zwischen Kinderimpfungen und chronischen Erkrankungen prüfen soll. Öffentlich Schweigen, intern Vollgas.

Die Frage, die dieser Konflikt aufwirft, ist grundsätzlich: Wer legt fest, was als sicher gilt — gewählte Politiker, Gerichte oder Experten-Ausschüsse, deren Besetzung selbst politisch umstritten ist? In den USA wird das gerade vor Gericht ausgefochten. In Deutschland und Österreich stellt sie kaum jemand.

Quelle des Wissens quelle-des-wissens.de
Deine Numerologie-Analyse
Lebenszahl  ·  Seelendrang  ·  Persönlichkeit
Jetzt
, , ,

Gesundheitsreporter

Kommentare

Ein Kommentar

  1. Sachlichkeit

    Solange die Medizinlehrmeinung, wie die Lehrmeinungen Geld- Wirtschaft-, Staats- und Sozialwesen, nicht als staatlich verordnete (Macht hinter der Macht) Bewusstseinstäuschungen erkannt werden, werden nur Massnahmen verändert die Ursache selbst wird nicht beendet.
    Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Diejenigen, die diesen unsichtbaren Mechanismus der Gesellschaft manipulieren, bilden eine unsichtbare Regierung, die die wahre herrschende Macht unseres Landes ist. Wir werden gebildet, regiert, unsere Gedanken geformt!

    Als Mensch mit gesundem Verstand und biologischem Sachverstand, bin ich überzeugt, dass nur ein einziger Krankheitserreger auszumachen ist, nämlich der Mensch selbst. Wer getreu der Bildung und vorgegaukelter Praxis glaubt, die Banken würden mit seinem Geld, die Aktivitäten abdecken, und mit seinem Geld (Steuer- und Beitragszahler) würden die Gemeinwohl- und Sozialaufgaben abgedeckt, ist vom Bildungs-Alzheimer-Symptom als Ergebnis der Bildungsverwahrlosung belastet, was er denkt und sagt kann nicht stimmen. Signifikant vergleichbar mit der Medizin, Mikroben würden Krankheiten verursachen und die Symptome seien die Krankheit.

    Die lebenswichtigen Mikroben, welche an der Säuberung der vorausgehenden Krankheit im Einklang mit dem Fitnesszustand und körpereigenen Regulierungssystem (Immunsystem eine Irreführung) bestehend aus Körper, Geist und Seele teilnehmen, können biologisch niemals als Erreger eingeordnet werden. Wie beim Geldsystem, LUG und TRUG! Pandemien haben nach Schulmedizin-Verständnis, noch nie stattgefunden. Es sind vermehrt, konzentriert Krankheiten aufgetreten, welche das Umfeld und Lebensgewohnheiten der Menschen als Ursache gehabt haben. Mikroben als Erreger zu erfinden ist einfacher und pharmatechnisch interessanter, als die wahren Krankheitsursachen zu erforschen! Die Epstein-Netzwerke können nur in einem korrupten Sektenverhalten gediehen!

    Würden die Menschen erkennen, dass die Bildung der Schulmedizin, wie die Bildung der Ökonomie, staatlich verordnet wird (Behauptungen = Axiome), dann wüssten sie, dass es sich beim Rechtstaat um eine Sekte handeln muss! Promovierungen sind nur möglich, wenn die staatlich verordneten Behauptungen nicht hinterfragt oder gar widerlegt werden. Demnach ist die Wissensvermittlung korrupt und die Bevölkerung unterstützt, ohne es zu ahnen (Mündigkeit fehlt) die Korruption!

    Beweise:
    Die Schulmedizin erkennt die Symptome als Krankheit, die lebenswichtigen Mikroben als Krankheitserreger. Beides kann biologisch nicht begründet werden. Die Infektiologen und Virologen sehen nur das, was sie gemäss Lehrmeinungen finden müssen! Der menschliche Körper verfügt nicht über ein Immunabwehrsystem, sondern um ein körpereigenes Regulierungssystem, bestehend aus Körper, Geist und Seele im Zusammenhang mit dem Fitnesszustand.

    Würde es der Medizin um Gesundheit gehen, dann würde sie versuchen die Symptome den vorausgegangen Krankheit zuzuordnen, denn die Symptome sind immer das Ergebnis der Krankheitssäuberung. Eine Mikrobe, welche bei der Säuberung der Krankheit beteiligt war, als Erreger zu bezeichnen, dient der Pharma aber niemals der Gesundheit, Menschen zu isolieren, weil eine Ansteckung drohe, kann nur der staatlich verordneten geistigen Umnachtung, siehe Ökonomie, zugeordnet werden.

    Das Marketinginstrument für die Pharma: «Die Seife verursacht den Dreck», kann nicht stimmen!

    Wer Impfungen, in den 1950er zwangsgeimpft, als Heilung oder gar Verhinderung einer Krankheit versteht, der sollte sein Bewusstsein, zwingend überprüfen! Die Schäden der C-Impfungen haben die Mediziner, unisono zu verantworten, denn sie sind sich ihrer Verantwortung nicht bewusst, so meine Meinung.

    Signifikant vergleichbar mit der Ökonomie, welche die Medizin beeinflusst! Wähnen Sie sich auch als Steuer- oder Sozialbeitragszahler, dann ist Ihr Bewusstsein, staatlich verordnete misshandelt! Im Wissen, dass es sich beim Steuer- und Sozialrecht um rechtstaatlich verordnete Fiktionen handelt, denn beim Geld-, Wirtschaft-, Staat- und Sozialwesen, handelt es sich systemimmanent, nicht um eine intermediäres Zahler-System, ist die Einordnung in einer staatlich verordneten Sekte zu leben, nicht unbedingt abwegig!

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ähnliche Beiträge