Gericht stoppt RFK Jr. — Trump legt Berufung ein: Kampf um Kinderimpfplan geht in die nächste Runde

Der Streit um den US-Kinderimpfplan eskaliert: Die Trump-Regierung hat Berufung gegen das Urteil eingelegt, das die Impfplanreform von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. vorläufig gestoppt hat, wie NBC News berichtet. Im Kern geht es um eine der weitreichendsten Änderungen der US-Gesundheitspolitik seit Jahrzehnten — und darum, wer letztlich entscheidet, was Kinder geimpft bekommen.

Kennedy hatte im Januar 2026 den Kinderimpfplan von 17 auf 11 empfohlene Impfungen gestutzt. Gestrichen wurden unter anderem die Empfehlungen für Hepatitis A und B, RSV, Rotavirus, bestimmte Meningitis-Stämme und Grippe — allesamt nur noch für Kinder in definierten Risikogruppen vorgesehen. Begründung: Die bisherigen Empfehlungen seien ohne ausreichende Sicherheitsprüfung zustande gekommen, der zuständige CDC-Beratungsausschuss sei nicht ordnungsgemäß besetzt gewesen.

Genau das sah Bundesrichter Brian Murphy am 16. März 2026 anders. Der Bostoner Bezirksrichter erließ eine einstweilige Verfügung und hielt fest: „Es gibt eine Methode, wie diese Entscheidungen historisch getroffen wurden — eine Methode, die wissenschaftlicher Natur und im Gesetz verankert ist.“ Kennedy habe den Beratungsausschuss unrechtmäßig ersetzt, die Änderungen seien verfahrenswidrig. Geklagt hatte eine Koalition unter Führung der American Academy of Pediatrics.

Seither läuft das Berufungsverfahren. Was auffällt: Während Kennedy öffentlich ruhiger geworden ist — das Weiße Haus soll ihn gebeten haben, seine impfkritischen Aussagen zu mäßigen — läuft im Hintergrund laut New York Times eine ressortübergreifende Untersuchung weiter, die den Zusammenhang zwischen Kinderimpfungen und chronischen Erkrankungen prüfen soll. Öffentlich Schweigen, intern Vollgas.

Die Frage, die dieser Konflikt aufwirft, ist grundsätzlich: Wer legt fest, was als sicher gilt — gewählte Politiker, Gerichte oder Experten-Ausschüsse, deren Besetzung selbst politisch umstritten ist? In den USA wird das gerade vor Gericht ausgefochten. In Deutschland und Österreich stellt sie kaum jemand.