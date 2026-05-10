Kein Schnaps mehr im Supermarkt: Warum nicht gleich Prohibition?

Der Marburger Bund, größter deutscher Ärzteverband, hat auf seiner 147. Hauptversammlung in Hannover die nächste Verbotsforderung präsentiert: Hochprozentiger Alkohol soll künftig nur noch in eigens lizenzierten „Alkoholshops“ verkauft werden — Supermärkte, Tankstellen und Kioske hätten damit nichts mehr zu tun, heißt es in der Pressemitteilung. Wer eine Flasche Schnaps kaufen will, soll dafür künftig einen Sonderweg in Kauf nehmen — staatlich verordnet, selbstverständlich zu seinem eigenen Besten.

Die Argumentation ist sattsam bekannt: Alkohol gehöre zu den größten vermeidbaren Gesundheitsrisiken, frühe Konsummuster erhöhten das Abhängigkeitsrisiko, internationale Erfahrungen belegten die Wirksamkeit von Restriktionen. Mag alles sein. Es rechtfertigt trotzdem keine weitere Etappe auf dem Weg zum bevormundeten Bürger, dem man die Entscheidungsfreiheit scheibchenweise aus der Hand nimmt — weil er sie angeblich nicht verantwortungsvoll zu nutzen weiß.

Obendrauf unterstützt der Verband die Pläne von Bundesfamilienministerin Lisa Paus, das „begleitete Trinken“ für 14- und 15-Jährige abzuschaffen. Bislang dürfen Jugendliche in Begleitung der Eltern ein Bier oder ein Glas Wein trinken — eine Regelung, die elterliche Verantwortung respektiert. Genau das soll weg. Die Familie als Erziehungsinstanz wird einmal mehr dem staatlichen Regulierungsdrang geopfert.

Abgerundet wird das Paket durch die Forderung nach einer „bundesweiten, langfristig angelegten Präventionsstrategie“ — sprich: mehr Kampagnen, mehr Beratungsstellen, mehr Behörden, mehr Fördergelder. Alles finanziert vom Steuerzahler, der sich im Gegenzug beim Einkauf bevormunden lassen soll.

Die Logik dieser Verbotsspirale ist nicht neu. Heute der Supermarktschnaps, gestern die Zigarette, vorgestern der Zucker, davor das Fleisch. Der Marburger Bund liefert der Politik damit wieder einmal genau das, was sie braucht: medizinischen Segen für den nächsten Griff in die Freiheitsrechte. Warum nicht gleich Prohibition — dann hätten wir es hinter uns.