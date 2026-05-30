Und weiter geht die Kriegsertüchtigung per Schlagzeile. Ein neues Szenario zur Nato-Ostflanke zeichnet aus, wie Russland Litauen binnen weniger Tage von drei Seiten angreifen könnte. Die im Land stationierte deutsche Brigade stünde demnach zunächst allein und in Unterzahl da, Vilnius wäre nach fünf Tagen fast eingekesselt, Moskau würde besetzte Gebiete unter seinen nuklearen Schutzschirm stellen. So berichtet es t-online unter Berufung auf ein Planspiel, über das zuvor die britische „Times“ schrieb.

Solche Szenarien sind nie nur Analyse. Sie sind politische Munition. Erst wird die Angst sauber modelliert, dann folgt die gewünschte Schlussfolgerung: mehr Tempo, mehr Drohnen, mehr Material, mehr Geld, mehr mentale Vorbereitung auf den Krieg. Wer widerspricht, gilt schnell als naiv. Wer nach deutschen Interessen fragt, wird in die Ecke gestellt. Genau so funktioniert Kriegsrhetorik im Jahr 2026: nicht mehr mit Marschmusik, sondern mit Planspiel, Powerpoint und Expertenzitat.

Besonders pikant: Finanziert wurde das Planspiel laut Bericht vom deutsch-britischen Rüstungs-Start-up Helsing, das KI-gestützte Kampfdrohnen entwickelt. Im ersten Durchlauf sieht es düster aus. Im zweiten Durchlauf bekommen Litauen und die deutsche Brigade jeweils 12.000 HX-2-Drohnen. Plötzlich scheitert der russische Angriff weitgehend. Welch Überraschung: Ein Drohnenhersteller finanziert ein Szenario, in dem Drohnen die Rettung bringen.

Das heißt nicht, dass Drohnen militärisch unwichtig wären. Der Ukrainekrieg hat das Gegenteil gezeigt. Aber es heißt, dass Bürger sehr genau hinschauen sollten, wenn Bedrohungsanalyse und Geschäftsmodell so hübsch ineinandergreifen. Laut t-online hat das Bundesverteidigungsministerium bereits Aufträge für HX-2-Drohnen vergeben. Das Volumen liege bisher bei mindestens 269 Millionen Euro und könne auf bis zu 1,5 Milliarden Euro steigen. Die Bundeswehr plane, deutlich mehr als 10.000 dieser Drohnen einzulagern.

Währenddessen soll Deutschland glauben, es müsse endlich „kriegstüchtig“ werden. Das klingt entschlossen, ist aber bei dieser Bundeswehr fast schon Satire. Eine Armee, die seit Jahren an Materialmangel, Beschaffungspannen, IT-Problemen, Munitionslücken und überdehnten Strukturen leidet, wird nicht dadurch stärker, dass die Politik noch größere Worte findet. Wer im Ernstfall bestehen will, braucht funktionierende Funkgeräte, Ersatzteile, Munition, Führung und klare politische Ziele. Nicht Dauerbeschallung.

Der Bericht nennt selbst Schwachstellen, die nicht nach Heldenerzählung klingen: Ein Bundeswehr-Wargame habe einen großen elektromagnetischen Fußabdruck deutscher IT-Systeme offengelegt. Russische Funkaufklärung könnte Gefechtsstände und Kommunikationsverbindungen leichter orten. Dazu kämen ein riesiges Einsatzgebiet in Litauen, unterschiedliche Geheimhaltungsstandards, mangelnde Englischkenntnisse als Arbeitssprache und zu langsame IT-Prozesse. Mit anderen Worten: Die Truppe soll an die Ostflanke, aber die Grundlagen wirken stellenweise wie Behörde im Tarnanzug.

Genau hier liegt der eigentliche Skandal. Die politische Klasse redet von Abschreckung, als könne man Einsatzfähigkeit per Pressekonferenz herstellen. Gleichzeitig wird aus der Bundeswehr immer wieder eine Bühne für Symbolpolitik, Leitbildsprache und Kampagnenkommunikation gemacht. Ob ein Kommandeur trans ist, ist nicht der Punkt. Der Punkt ist eine Führungskultur, die solche Signale gern öffentlich ausstellt, während die Frage nach Panzer, Funk, Munition und Einsatzbereitschaft viel weniger glamourös ist. Spöttisch gesagt: Man diskutiert über Panzer für Schwangere, während der Panzer selbst im Zweifel nicht einsatzklar ist.

Die Bürger sollen aber nicht spotten, sondern zahlen. Sie sollen Milliardenprogramme abnicken, neue Feindbilder verinnerlichen und sich an den Gedanken gewöhnen, dass deutsche Soldaten im Baltikum zuerst fallen könnten, damit Berlin seine Nato-Rolle erfüllt. Das wird dann nicht Kriegstreiberei genannt, sondern Verantwortung. Es ist dieselbe alte Verpackung: Wer Frieden will, müsse immer mehr Krieg vorbereiten.

Natürlich ist Russland ein Risiko. Ein Staat muss seine Verteidigung stets ernst nehmen. Aber ernst nehmen heißt nicht, jede rüstungsnahe Simulation in politische Mobilmachung zu übersetzen. Ernst nehmen heißt auch, zu fragen, warum Deutschland sich immer tiefer an eine Ostflanke bindet, während die eigene Armee nicht einmal ihre hausgemachten Schwächen im Griff hat. Wer ständig vom Ernstfall redet, muss erklären, was deutsche Interessen dort konkret sind, wie Eskalation verhindert wird und wer am Ende bezahlt.

Die Antwort der Kriegstüchtigkeitsfraktion ist meist dieselbe: mehr Geld, mehr Gerät, mehr Druck. Doch eine desolate Bundeswehr wird nicht dadurch glaubwürdiger, dass man ihr neue Angstszenarien überstülpt. Und eine Demokratie wird nicht reifer, wenn sie jeden Zweifel an der Eskalationslogik als Schwäche behandelt. Friedenspolitik beginnt nicht mit Kapitulation. Sie beginnt mit der nüchternen Weigerung, jedes Planspiel automatisch zum Haushaltsargument der Rüstungsindustrie zu machen.

Quelle